Хенн после последнего матча у руля „Флоры“: со стороны клуба концовка была безэмоциональной и неприятной

Юрген Хенн проработал в системе „Флоры“ 11 лет, а футболисты в его последнем матче в рамках 1/8 финала Кубка Эстонии разгромили „Эльва“ со счетом 10:0.

Отличились: Марк Андерс Лепик (2 гола), Рауно Аллику (2 гола), Марко Лукка, Никита Михайлов, Тони Варюнд и Владислав Крейда, Хуссар, а также Ильвес, который срезал мяч в собственные ворота.

„11 голов было бы прекрасно! Но было видно, что команда играла с душой в последнем моем матче, и еще раз большое им спасибо“, - сказал 36-летний специалист, который в качестве главного тренера „Флоры“ в последний раз направлялся в раздевалку, чтобы сказать игрокам слова благодарности.

В интервью после матча Хенн признался, что у него нет конкретных планов на ближайшие несколько недель и что он посвятит себя семье и ребенку. Но в сердцах футбольных болельщиков остался вопрос: если бы сборная пригласила вас, вы бы согласились? „Не спрашивайте об этом сейчас. Не знаю, я отдохну, а там посмотрим. Сейчас не самое подходящее время, но об этом не спрашивали“, - сказал он.

Каковы будут последние слова Хенна в раздевалке? „Мы так много времени провели вместе, и я защищал их практически каждый день. Мне особо нечего сказать. Обязательно поблагодарю, сфотографируемся и разойдемся“, - ответил главный тренер.

Но несмотря на это, со стороны было видно, что по дороге в раздевалку на глазах Хенна наворачивались слёзы. Однако, по словам специалиста, справиться с переполненными эмоциями было непросто. „Концовка со стороны клуба, непреднамеренно или преднамеренно, была неэмоциональной и оставила неприятный привкус. Но команда, игроки и тренеры остались в моем сердце. Я обязательно буду помнить о них“, — заявил Хенн.

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