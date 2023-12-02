В случае успеха в плей-офф Эстония сыграет на ЧЕ по футболу с Францией, Голландией и Австрией
В субботу, 2 декабря, в Гамбурге состоялась жеребьёвка чемпионата Европы-2024. Если сборная Эстонии добьется успеха в плей-офф, то на чемпионате Европы ей предстоит встретиться с Францией, Голландией и Австрией.
Двадцать одна сборная уже обеспечила себе место в финальной части турнира, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Оставшиеся три команды определятся в весеннем плей-офф, в котором также будет участвовать Эстония благодаря победе в дивизионе D Лиги Наций.
Чтобы выйти в финальную часть турнира , Эстония должна сначала обыграть Польшу, а затем Уэльс или Финляндию. Кто бы из этой четверки ни попал на ЧЕ, эта сборная сыграет в одной группе с Францией, Нидерландами и Австрией.
Группа A
1. Германия
2. Шотландия
3. Венгрия
4. Швейцария
Группа B
1. Испания
2. Хорватия
3. Италия
4. Албания
Группа C
1. Словения
2. Дания
3. Сербия
4. Англия
Группа D
1. Победитель Пути А стыковых матчей
2. Нидерланды
3. Австрия
4. Франция
Группа E
1. Бельгия
2. Словакия
3. Румыния
4. Победитель Пути В
Группа F
1. Турция
2. Победитель Пути С
3. Португалия
4. Чехия
В Пути А: Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.
Матчем открытия турнира станет игра Германия – Шотландия.
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