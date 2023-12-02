В случае успеха в плей-офф Эстония сыграет на ЧЕ по футболу с Францией, Голландией и Австрией

Двадцать одна сборная уже обеспечила себе место в финальной части турнира, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Оставшиеся три команды определятся в весеннем плей-офф, в котором также будет участвовать Эстония благодаря победе в дивизионе D Лиги Наций.

Чтобы выйти в финальную часть турнира , Эстония должна сначала обыграть Польшу, а затем Уэльс или Финляндию. Кто бы из этой четверки ни попал на ЧЕ, эта сборная сыграет в одной группе с Францией, Нидерландами и Австрией.

Группа A

1. Германия

2. Шотландия

3. Венгрия

4. Швейцария

Группа B

1. Испания

2. Хорватия

3. Италия

4. Албания

Группа C

1. Словения

2. Дания

3. Сербия

4. Англия

Группа D

1. Победитель Пути А стыковых матчей

2. Нидерланды

3. Австрия

4. Франция

Группа E

1. Бельгия

2. Словакия

3. Румыния

4. Победитель Пути В

Группа F

1. Турция

2. Победитель Пути С

3. Португалия

4. Чехия

В Пути А: Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Матчем открытия турнира станет игра Германия – Шотландия.

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