„Нымме Калью“ грозит исключение из высшей лиги. „Если клуб не погасит долги, лицензия не будет выдана“

23 мая ФИФА постановила, что „Нымме Калью“ должен выплатить Эдди Кардозе, который тренировал клуб в прошлом сезоне, компенсацию в размере почти 36 000 евро за досрочное расторжение контракта. Невыплата денег в течение 45 дней может привести к запрету двукратным чемпионам Эстонии регистрировать игроков до тех пор, пока сумма не будет выплачена в полном объеме.

В июле клуб подал апелляцию в международный спортивный арбитражный суд CAS, но процесс был прекращен и условия Кардозо были приняты.

Сумма до сих пор не выплачена и самые страшные опасения сбылись. ФИФА наложила на „Нымме Калью“ запрет на регистрацию игроков в течение трех трансферных окон, который будет аннулирован после выплаты долга.

Президент клуба Куно Тева сообщил Soccernet, что причин для беспокойства нет. „Мы знали, что все приведет к такому решению. Нам осталось сделать небольшой платеж, около половины уже выплачено. Поскольку у нас трансферное окно открывается в январе, мы постараемся завершить этот платеж в декабре“, — прокомментировал ситуацию президент клуба.

Однако адвокат Кардозо Дуарте Коста утверждает, что слова Тева о частичной оплате от полагаемой суммы абсолютно не соответствует действительности. Кроме того, Коста заявил, что рассрочка их не интересует, они ожидают, что клуб выплатит всю сумму сразу.

Могут быть тяжелые последствия

Поскольку запрет на регистрацию игроков, наложенный на „Нымме Калью“, является международным, клуб в настоящее время может привлекать игроков из других эстонских клубов. На данный момент Эстонский футбольный союз (ЭФС) не будет накладывать на клуб запрет на регистрацию местных игроков.

В то же время Михкель Уйболехт, директор по развитию Эстонского футбольного союза, признал, что если долги клуба не будут погашены, он лишится лицензии, то есть возможности играть в высшей лиге в следующем году.