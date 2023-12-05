Массовая чистка? Действующий чемпион Эстонии попрощался с несколькими футболистами
Таллиннский футбольный клуб „Флора“ сообщил в понедельник, что помимо опытных Хенрика Оямаа и Кена Калласте клуб так же покинули нападающий Стен Рейнкорт и полузащитник Михкель Ярвисте.
Действующий чемпион Эстонии по футболу „Флора“ запланировала массовую чистку. Первым команду покинул главный тренер Юрген Хенн, который проработал в клубе 11 лет. За последние несколько дней из-за проблем со здоровьем о завершении карьеры сообщили вратарь Ингмар Кристер Паплавскис (24 года) и центральный защитник Хенрик Пюрг (27 лет).
Калласте (35), который является воспитанником „Флоры“ и защитником сборной Эстонии, носил зелено-белую футболку на протяжении последних четырех сезонов, в течении которых трижды становился чемпионом Эстонии. На счету Калласте 337 матчей и 34 гола в высшей лиги Эстонии.
„Это было решение клуба. Спасибо за четыре успешных года, увидимся на поле“, - сказал Калласте в пресс-релизе „Флоры“.
Ярвисте (23) - полузащитник и воспитанник тартуской „Таммеки“, провел в составе „Флоры“ два последних сезона и за это время дважды выигрывал чемпионат Эстонии. В высшей лиге на его счету 150 матчей и восемь голов.
„Мое пребывание во „Флоре“ было незабываемым во всех отношениях и дало мне особый опыт, — говорит Ярвисте.
Рейнкорт (25), нападающий сборной Эстонии, который также является воспитанником „Таммеки“, последние три года был игроком „Флоры“, а в прошлом году и во второй половине нынешнего сезона выступал на правах аренды за „Курессааре“. В высшей лиги Рейнкорт сыграл 163 матча и забил 40 голов.
„Я многому научился и развился за время, проведенное во „Флоре“, и я желаю всему клубу в будущем больших успехов!“, — сказал Рейнкорт.
В понедельник городская команда „Пайде“ подписал трехлетний контракт с нападающим Хенриком Оямаа (32), который представлял сборную Эстонии в 63 матчах и ставший в этом году чемпионом Эстонии в составе таллиннской „Флоры“.
У Оямаа, который с 2021 года выступал за таллиннскую „Флору“, за плечами яркая международная карьера, на протяжении которой он играл за команды из Англии, Германии, Нидерландов, Финляндии, Шотландии, Польши, Норвегии, Австрии и Хорватии.
„Команда „Пайде“ имеет четкое и амбициозное видение и цели на ближайшие годы. Я очень рад быть частью этих планов“, — сказал Оямаа в пресс-релизе. „Для меня было важно, чтобы команда „Пайде“ действительно хотела видеть меня в своих рядах и предприняла для этого конкретные шаги. Конечно, интересно играть вместе с братом в одной команде ради высоких целей. Я уже с нетерпением жду возможности надеть футболку команды „Пайде“ и подарить положительные эмоции болельщикам и клубу“.