Массовая чистка? Действующий чемпион Эстонии попрощался с несколькими футболистами

Действующий чемпион Эстонии по футболу „Флора“ запланировала массовую чистку. Первым команду покинул главный тренер Юрген Хенн, который проработал в клубе 11 лет. За последние несколько дней из-за проблем со здоровьем о завершении карьеры сообщили вратарь Ингмар Кристер Паплавскис (24 года) и центральный защитник Хенрик Пюрг (27 лет).

Калласте (35), который является воспитанником „Флоры“ и защитником сборной Эстонии, носил зелено-белую футболку на протяжении последних четырех сезонов, в течении которых трижды становился чемпионом Эстонии. На счету Калласте 337 матчей и 34 гола в высшей лиги Эстонии.

„Это было решение клуба. Спасибо за четыре успешных года, увидимся на поле“, - сказал Калласте в пресс-релизе „Флоры“.

Ярвисте (23) - полузащитник и воспитанник тартуской „Таммеки“, провел в составе „Флоры“ два последних сезона и за это время дважды выигрывал чемпионат Эстонии. В высшей лиге на его счету 150 матчей и восемь голов.

„Мое пребывание во „Флоре“ было незабываемым во всех отношениях и дало мне особый опыт, — говорит Ярвисте.

Рейнкорт (25), нападающий сборной Эстонии, который также является воспитанником „Таммеки“, последние три года был игроком „Флоры“, а в прошлом году и во второй половине нынешнего сезона выступал на правах аренды за „Курессааре“. В высшей лиги Рейнкорт сыграл 163 матча и забил 40 голов.

„Я многому научился и развился за время, проведенное во „Флоре“, и я желаю всему клубу в будущем больших успехов!“, — сказал Рейнкорт.

В понедельник городская команда „Пайде“ подписал трехлетний контракт с нападающим Хенриком Оямаа (32), который представлял сборную Эстонии в 63 матчах и ставший в этом году чемпионом Эстонии в составе таллиннской „Флоры“.

У Оямаа, который с 2021 года выступал за таллиннскую „Флору“, за плечами яркая международная карьера, на протяжении которой он играл за команды из Англии, Германии, Нидерландов, Финляндии, Шотландии, Польши, Норвегии, Австрии и Хорватии.