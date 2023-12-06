Сборная Эстонии по футболу заработает солидную сумму, если выйдет в финальную часть чемпионата Европы

Благодаря успешному выступлению в Лиге наций, Эстония вышла в плей-офф и, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы, ей нужно будет обыграть Польшу на выезде, а потом Уэльс или Финляндию.

Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал распределение призовых для участников турнира. Всем сборным, которые сыграют на Евро-2024, выплатят 331 миллион евро, что на 40 млн евро меньше, чем было на Евро-2020. Все участники турнира гарантированно получат по 9,25 миллиона евро.

Призовые будут распределены следующим образом:

Участие в турнире – 9,25 млн евро.

Победа в матче группового этапа – 1 млн евро и 500 тысяч евро за ничью.

Выход в 1/8 финала – 1,5 млн евро.

Выход в 1/4 финала – 2,5 млн евро.

Выход в полуфинал – 4 млн евро.

Бонус для финалиста – 5 млн евро.

Победа в финале – 8 млн евро.

Если будущий чемпион Европы выиграет все свои матчи, то заработает 28,5 миллиона евро.

В случае успеха в плей-офф Лиги наций, Эстония сыграет в финальной части чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, и сыграет в одной группе с Францией, Нидерландами и Австрией.

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