После недели поисков полиция обнаружила труп пропавшего мужчины

Близкие последний раз говорили с Александром по телефону 7 сентября. Когда после после этого он перестал выходить на связь, забеспокоились и обратились в полицию.

Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня. В том числе с привлечением собаки. Во вторник безжизненное тело мужчины было найдено в лесу у деревни Лоосу (волость Выру).

Нет оснований предполагать, что причиной смерти Александра стало совершенное в отношении него преступление.

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