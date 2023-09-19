19.09.2023, 16:15
После недели поисков полиция обнаружила труп пропавшего мужчины(1)
ФОТО: Delfi
В начале прошлой недели полиция просила помощи в поисках пропавшего в Выру 40-летнего Александра. Сегодня полиция сообщила, что мужчина найден мертвым.
Близкие последний раз говорили с Александром по телефону 7 сентября. Когда после после этого он перестал выходить на связь, забеспокоились и обратились в полицию.
Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня. В том числе с привлечением собаки. Во вторник безжизненное тело мужчины было найдено в лесу у деревни Лоосу (волость Выру).
Нет оснований предполагать, что причиной смерти Александра стало совершенное в отношении него преступление.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.