Полиция разыскивает пропавшую в Ида-Вирумаа 76-летнюю Валентину

В четверг утром полиции сообщили, что Валентина днем ранее ушла в лес и пропала. Женщина пошла в лес в деревне Мустанина, обычно она ходит в лес в районах Сиргала и Вайвара.

Валетина связалась с близкими и сказала, что заблудилась, сообщив, что находилась в лесу на месте для пикника у реки. Сейчас телефон Валентины выключен, и с ней невозможно связаться.

Полиция немедленно приступила к поиском. Они до сих пор продолжаются с помощью вертолета и дронов. Полицейские и служебные собаки прочесали район, в котором могла заблудиться Валентина.

Валентина невысокого роста и худощавая. На ней может быть коричневое пальто.

Если кто-то увидит Валентину, полиция просит сообщить об этом по телефонному номеру 112.