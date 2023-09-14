Полиция разыскивает пропавшую в Ида-Вирумаа 76-летнюю Валентину
Полиция разыскивает 76-летнюю Валентину. Пожилая женщина в среду утром ушла в лес в деревне Мустанина, Ида-Вирумаа, и до сих пор не вернулась домой. Женщина может передвигаться в районе деревень Вийвиконна или Куртна.
В четверг утром полиции сообщили, что Валентина днем ранее ушла в лес и пропала. Женщина пошла в лес в деревне Мустанина, обычно она ходит в лес в районах Сиргала и Вайвара.
Валетина связалась с близкими и сказала, что заблудилась, сообщив, что находилась в лесу на месте для пикника у реки. Сейчас телефон Валентины выключен, и с ней невозможно связаться.
Полиция немедленно приступила к поиском. Они до сих пор продолжаются с помощью вертолета и дронов. Полицейские и служебные собаки прочесали район, в котором могла заблудиться Валентина.
Валентина невысокого роста и худощавая. На ней может быть коричневое пальто.
Если кто-то увидит Валентину, полиция просит сообщить об этом по телефонному номеру 112.