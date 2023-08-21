ЧП и криминал
21.08.2023, 14:22

Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в преступлении

 
Politseiauto.
Politseiauto.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В начале августа в Таллинне в лесу Харку имел место случай сексуального домогательства, когда мужчина напал на женщину.

Напавший мужчина был плотного телосложения, возраст примерно 50 лет, рост около 175 см, говорил на русском языке. У мужчины карие глаза и очень короткие темные волосы. В момент нападения на голове у мужчины было светло-серое полотенце, завязанное в узел на затылке. Он был одет в футболку с горизонтальными синими полосками, коричневые штаны, похожие на военные, и черные кроссовки.

На левой щеке мужчины горизонтальное светлое пятно или шрам. Возможно, он также носил золотое (обручальное) кольцо.

Полиция ждет помощи и просит сообщить о ваших подозрения по номеру 54301469.

Нападавший не связан с инцидентом сексуального домогательства в лесу Штромки, произошедшем в прошлом году.

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