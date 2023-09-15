Пропавший в Нарве Николай найден мертвым

Мужчина ушел из дома в среду, 13 сентября, около 8:30, но не вернулся туда, и его местонахождение было неизвестно. В последний раз его видели в среду около 11 часов на Нарвском речном променаде.

В пятницу незадолго до 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что 61-летнего Николая нашли мертвым.

У полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление, и точная причина смерти мужчины выяснится в ходе вскрытия.

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