Пропавшего в Ласнамяэ Александра нашли благодаря внимательному водителю фуры

Александр уехал из дома на автомобиле „Опель“. Вчера около шести часов вечера прохожий заметил эту машину, стоящую у дороги в деревне Руу волости Йыэляхтме, но самого мужчины в машине не было. У Александра не было с собой мобильного телефона.



Полиция проверила различные места, где мог находиться мужчина, также к поискам были привлечены вертолет и собаки, но найти мужчину не удалось, поэтому обратились к общественности.