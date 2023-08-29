Пропавшего в Ласнамяэ Александра нашли благодаря внимательному водителю фуры
Александр уехал из дома на автомобиле „Опель“. Вчера около шести часов вечера прохожий заметил эту машину, стоящую у дороги в деревне Руу волости Йыэляхтме, но самого мужчины в машине не было. У Александра не было с собой мобильного телефона.
Полиция проверила различные места, где мог находиться мужчина, также к поискам были привлечены вертолет и собаки, но найти мужчину не удалось, поэтому обратились к общественности.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что Александр найден. Об Александре в полицию сообщил внимательный водитель фуры, который проехал мимо мужчины на шоссе Таллинн-Нарва. Скорая помощь проверит здоровье Александра.
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