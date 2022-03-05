Торговым сетям России разрешили ограничивать объем продажи социально значимых товаров

"Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали", — говорится в сообщении министерства промышленности и торговли РФ.

Мера направлена на то, чтобы минимизировать риски приобретения "перекупщиками" социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка, отмечается в пресс-релизе.

В Минпромторге отметили, что в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары покупались в большом объеме для перепродажи.

Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России, добавили в министерстве.

Как сообщалось, с начала марта торговые наценки на отдельные виды социально значимых товаров в торговых сетях ограничены уровнем 5%.

Механизм ограничения наценок предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Непосредственно товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.