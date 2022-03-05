Торговым сетям России разрешили ограничивать объем продажи социально значимых товаров
Российские торговые сети попросили власти разрешить им при необходимости ограничивать объем продажи "в одни руки" социально значимых товаров, пишет "Интерфакс".
"Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали", — говорится в сообщении министерства промышленности и торговли РФ.
Мера направлена на то, чтобы минимизировать риски приобретения "перекупщиками" социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка, отмечается в пресс-релизе.
В Минпромторге отметили, что в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары покупались в большом объеме для перепродажи.
Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России, добавили в министерстве.
Как сообщалось, с начала марта торговые наценки на отдельные виды социально значимых товаров в торговых сетях ограничены уровнем 5%.
Механизм ограничения наценок предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Непосредственно товарные позиции внутри каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.