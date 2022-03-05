Зеленский осудил НАТО за отказ закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование по поводу результатов экстренного совещания глав МИД стран — членов НАТО, состоявшегося в пятницу, 4 марта, в Брюсселе. Так он прокомментировал отказ альянса установить бесполетную зону над страной.

"Сегодня прошел саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление… Девять дней мы ведем жестокую войну… Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной", — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, размещенном в пятницу в его Twitter.

С точки зрения главы украинского государства, страны НАТО сами создали нарратив, будто закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против альянса. "Это самогипноз тех, кто слаб и не уверен внутренне… О чем вы думали на том заседании? Все люди, которые умрут с этого дня, погибнут также и из-за вас. Из-за вашей слабости", — заявил президент Украины.

Отказ НАТО направлять силы альянса в Украину

Как заявил в пятницу генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, все страны НАТО выразили согласие по поводу того, что не следует направлять силы альянса в Украину. "Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран — членов Североатлантического альянса.

Обвинения в адрес Североатлантического альянса

Зеленский также признался в том, что Будапештский меморандум для его страны "уже сгорел". По словам президента, все, на что альянс был способен на заседании в Брюсселе, — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины.