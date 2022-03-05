Президент Финляндии: Нападение России на Украину объединило Европу

По словам финского президента, разговор был длинным и обстоятельным. "Мы говорили о том, что нападение России на Украину на самом деле объединило Европу и привело к более тесному трансатлантическому сотрудничеству", — сказал он.

На состоявшейся после переговоров пресс-конференции президент отметил, что сотрудничество Финляндии и США в сфере безопасности и обороны ждет дальнейшее углубление.

В то же время президент не сказал, что речь идет о подаче заявки на членство в НАТО, а повторил свои слова об углублении оборонного сотрудничества.

"Политика ”открытых дверей” НАТО продолжается, и США считают это важным", — отметил президент Ниинистё.