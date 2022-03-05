Эстонская компания, в которой работает 1400 украинцев, помогает своим работникам и вывозит их близких из охваченной войной Украины

В компании Hansavest работает 1400 человек родом из Украины. 24 февраля, когда Путин начал войну против Украины, среди работников Hansavest оказалось много мужчин, которые решили защищать свою родину. В тот же день компания решила вывезти из Украины в безопасное место родственников тех сотрудников, которые изъявили такое желание.

Восьмой день подряд Hansavest работает над тем, чтобы помочь одним людям попасть в Украину, а другим, тем, кто нуждается в помощи, уехать из зоны боевых действий. С этой целью между пограничными пунктами Украины и Эстонии курсируют семь микроавтобусов компании. Кроме того, некоторые рейсы выполняют большие автобусы, подспорьем служат машины.