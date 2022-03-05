Пярнуская компания Hansavest организует вывоз родственников своих сотрудников из Украины. На переднем плане член правления Янек Сирг.
Пярнуская компания Hansavest организует вывоз родственников своих сотрудников из Украины. На переднем плане член правления Янек Сирг.
Фото: Свен Арбет
Экономика
05.03.2022, 08:56

Эстонская компания, в которой работает 1400 украинцев, помогает своим работникам и вывозит их близких из охваченной войной Украины

 
"Ушел на фронт. Не забудьте про зарплату". Такое сообщение получил в прошлый четверг член правления компании Hansavest Янек Сирг.
Свен Арбет
Свен Арбет sven.arbet@maaleht.ee
Эгет Веллесте
Эгет Веллесте eget.velleste@ekspressmeedia.ee

В компании Hansavest работает 1400 человек родом из Украины. 24 февраля, когда Путин начал войну против Украины, среди работников Hansavest оказалось много мужчин, которые решили защищать свою родину. В тот же день компания решила вывезти из Украины в безопасное место родственников тех сотрудников, которые изъявили такое желание.

Восьмой день подряд Hansavest работает над тем, чтобы помочь одним людям попасть в Украину, а другим, тем, кто нуждается в помощи, уехать из зоны боевых действий. С этой целью между пограничными пунктами Украины и Эстонии курсируют семь микроавтобусов компании. Кроме того, некоторые рейсы выполняют большие автобусы, подспорьем служат машины.

RusDelfi
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