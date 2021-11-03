"Думали, легко переболеем и получим QR-код". История 31-летнего отца, который не собирался умирать

Уже через два месяца молодые люди поняли, что готовы создать семью и хотят малыша. "Я Артуру сразу сказала: как только забеременею, сделаешь мне предложение. 13 октября прошлого года я сделала тест и увидела заветных две полоски. Положила в красивую коробочку с котенком, написала "Мы с тобой скоро встретимся!" и оставила на комоде. Увидев тест, Артур буквально слетел по лестнице вниз, обнял меня и кружил, кружил. А через несколько дней сделал предложение, оставив на том самом комоде кольцо. "Конечно, да!" — сказала я. А он ответил: "Ты будешь самая счастливая!" Этот год я и вправду была самой счастливой".

Юлия — из Плявниеки, Артур — из Саласпилса. Они познакомились прошлым летом. "Он предложил мне "дружбу" на Facebook, но до этого я от общих знакомых слышала о нем не самые лестные отзывы, поэтому отказала, — рассказывает Юлия. — Буквально через пару дней другие знакомые позвали играть в карточную игру Uno в Саласпилс, как оказалось, в дом того самого Артура. После той игры он снова стал мне писать. Поначалу я нехотя отвечала, постепенно увлеклась. Узнав, что коты — моя страсть, он предложил вместе съездить за котенком. Загадали, что если котенок побежит к нему — мы потом вместе пойдем гулять. Так оно и вышло. Все завертелось достаточно стремительно…"

По оперативным данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за десять месяцев этого года в Латвии умерли 38 человек в возрасте до 39 лет с лабораторно подтвержденным заражением Covid-19. Всего умерло 3 309 человек с подтвержденным "ковидом".

"Я попросила надеть ему обручальное кольцо и крестик, — вспоминает самые ужасные моменты своей жизни Юлия. — После всех мучений, которые выпали на его долю, он выглядел невероятно хорошо, но как будто на десять лет старше. Я никак не могла осознать, что он ушел — держала его за руку и говорила с ним: как же так? Мы же тебя просили не оставлять нас… Но никто мне уже не ответил. Никогда мы не думали, что так серьезно все закончится. Что наш сыночек больше не увидит своего папу".

Хоронили Артура 23 октября. Пришло много людей. Все отказывались верить в случившееся. Говорили, что более радостного, светлого и счастливого человека в жизни не знали. Артур лежал в свадебном костюме — и года не прошло с того дня, как он в этом самом костюме поклялся любить и беречь Юлию, пока смерть не разлучит их.

Юля тогда окончила Институт транспорта и связи и работала в сфере логистики — занималась поиском клиентов и формирования грузов на Европу. В какой-то момент привела туда работать и Артура. "Мы сидели в одном кабинете, почти не расставались в выходные. И нам все равно постоянно друг друга не хватало. Когда за две недели до родов я ушла в декрет, то минутки считала до приезда Артура. Даже когда он домой добирался не 35, а 45 минут — сразу на душе была тревога. Как будто чувствовала, как мало времени нам отведено…"





Свадьбу молодая пара сыграла в декабре. Как раз во время прошлого карантина. Датой выбрали день рождения Юлии. В июне, вскоре после дня рождения Артура, на свет появился Миша. Присутствовать на родах Артур поначалу не планировал, но когда понял, что любимая нуждается в поддержке — отбросил все сомнения. Все время был рядом. Сам перерезал пуповину. А когда ему первому дали подержать малыша, было видно, что он совершенно счастлив.



"Для Артура в этом ребенке был смысл жизни, ради которого он за год невероятно вырос — и как мужчина, и как профессионал, — говорит Юля. — Общие знакомые отмечали, что если до того он мог выпить, загулять, то в ожидании малыша все это стало неинтересно, главное — семья.



И конечно, он стал невероятным отцом. У Артура была особая связь с Мишей — все свободное время они были рядом. Отцовство в нем как будто природа заложила".

Болезнь, которая начиналась несерьезно



Насчет бушующей вокруг пандемии Артур не особенно переживал. Главными лекарствами от всех проблем считал футбол и добрый юмор. "У нас на тот момент некоторые знакомые если и переболели, то несерьезно, — поясняет Юлия. — И никаких последствий. Думали, что если и мы заразимся — также все будет легко. Ведь по статистике умирали в основном пожилые люди, с разными болезнями, которые ковид усугубил".