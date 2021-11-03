ВИДЕО | Хярма: срок установлен. Если ситуация не улучшится, пойдем по сценарию катастрофы

На сегодняшней пресс-конференции Департамента здравоохранения из уст исполняющего обязанности гендиректора ведомства и руководителя по чрезвычайному положению Мари-Анне Хярма прозвучало выражение "черный сценарий". В разговоре с Delfi она пояснила его значение.

"Это означает, что больницы должны применять правила третьего уровня готовности. Это главным образом означает, что нуждающихся в экстренной помощи пациентов больше не будут госпитализировать. Плановое лечение в значительной степени будет остановлено, а экстренная помощь ограничена. Это черный сценарий, которого нужно любой ценой избежать".

Как сказала глава Департамента здоровья, в течение этой и следующей недели нужно оценить, действуют ли введенные на этой неделе меры. Тогда прирост заболеваемости за неделю должен быть ниже 10%. В этом случае новых мер применять не будут, надо будет лишь ждать снижения заболеваемости.

Если стабилизации не наступит, всё будет по-другому. "Придется констатировать тот факт, что мы пойдем по катастрофическому сценарию. С 15 ноября нужно будет уже вводить широкомасштабные меры, чтобы поставить распространение вируса под контроль".

Это означает существенное ограничения в сфере развлечений и образования по интересам, не говоря уже обо всём другом. "Как и что будет сделано — это мы обсудим на текущей неделе и на следующей неделе сделаем соответствующие предложения", — рассказала Хярма о планах дальнейших действий.

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