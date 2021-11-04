Кая Каллас: в плановом лечении было бы логично непривитых переносить в конец очереди

Глава правительства дала утром в среду пространное интервью на тему COVID-19. Буквально за несколько минут до начала разговора Союз врачей Эстонии выступил с публичным заявлением, в котором призвал людей вакцинироваться и попросил правительство разрешить врачам при достижении предельной нагрузки на больницы осуществлять сортировку (триаж) пациентов.

Кая Каллас к началу интервью еще не успела ознакомиться с обращением врачей, но заметила, что у больниц есть право применять сортировку пациентов. "Право делать триаж есть прежде всего у самих больниц, оно никогда не было политическим. Если им нужна политическая поддержка, то, естественно, мы посмотрим, что можем сделать в связи с этим", — сказала премьер-министр.

Она также высказала мысль, что наличие прививки от COVID-19 могло бы быть фактором, который учитывался бы при оказании планового лечения. "Уже сейчас в случае ограничения планового лечения при решениях — кто его получает или не получает, было бы логично, чтобы невакцинированные люди передвигались в конец очереди. Просто по той причине, что из-за них и ограничено плановое лечение", — сказала Каллас.

Полностью интервью премьер-министра опубликовано в газете Eesti Päevaleht.

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