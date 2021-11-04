ВОЗ: одно простое условие спасет в Европе зимой от COVID-19 почти 190 тысяч жизней

Темпы распространения коронавируса в 53 странах Европейского региона вызывают серьезную озабоченность, однако если 95% населения Европы будут использовать маски, удастся спасти 188 тыс. жизней. Об этом заявил в четверг директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РБК.

”Надежные прогнозы показывают: если мы добьемся универсального использования масок на 95%, мы сможем спасти 188 тыс. жизней из полумиллиона, которые можем потерять до февраля 2022 года”, — сказал он.

По его словам, число случаев COVID-19 в Европе приближается к рекордному уровню, а наиболее распространенный штамм в регионе — ”дельта”. Он уточнил, что рост заболеваемости объясняется двумя причинами: недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением ограничительных мер.

Клюге также указал, что к настоящему моменту в регионе сделан 1 млрд доз вакцин от COVID-19. ”Страны Европейского региона находятся на разных этапах вакцинации. В среднем только 47% людей в Европейском регионе прошли полную серию вакцинации, в то время как в восьми странах охват превысил 70%, в двух этот показатель остается ниже 10%”, — добавил он.

7 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус представили стратегию глобальной вакцинации населения против COVID-19. Для этой программы требуется 11 млрд доз вакцин от коронавируса. По словам генсека ООН, к октябрю в мире произвели только 6,3 млрд доз препарата, при этом более половины населения не получили ни одной дозы вакцины.

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