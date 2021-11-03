ВИДЕО | Танель Кийк: правительство обсудит завтра вопрос дополнительных ограничений

Завтра состоится очередное заседание правительства. "Конечно, мы обсудим ситуацию с распространением коронавируса. Обсудим — нужны ли, и если да, то какие дополнительные ограничения", — сказал министр.

Кийк отметил, что многое нужно сделать и самим людям, не дожидаясь прямых распоряжений правительства — к примеру, вакцинироваться, а будучи близкоконтактным — оставаться дома.

По словам Кийка, важно, чтобы росли темпы вакцинации, но нужно также учитывать, что ухудшение ситуации потребует следующего шага, то есть более жестких противоэпидемических мер.

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