07.11.2021, 14:55
Пять месяцев молчания и повторная проверка: как в Латвии расследуют связь между смертью пожилой пациентки и прививкой от Covid-19
Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Scanpix
87-летняя мать Иветы умерла в мае 2021 года, через несколько дней после сделанной прививки от Covid-19. У семьи осталось много вопросов по поводу возможных побочных эффектов, но за пять месяцев Ивете так и не удалось узнать, к каким выводам пришло Государственное агентство лекарств (ZVA). Портал Delfi выяснил, что оценка проводилась несколько месяцев назад без выявления причинно-следственной связи. Но теперь случай смерти матери Иветы направлен на повторную проверку.