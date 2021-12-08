Ушел из жизни один из самых веселых тренеров России и Украины(2)
Ушёл из жизни бывший игрок и тренер Игорь Гамула в возрасте 61 года, сообщает пресс-служба клуба.
”Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича”, — говорится в сообщении ”Ростова”.
Гамула родился в Луганской области, начал свою карьеру в местной "Заре", которая тогда играла в высшей лиге чемпионата СССР, а незадолго до появления в составе Гамулы выигрывала золото Высшей лиги. Начинал тренерскую карьеру в 1992 году в ”Таврии”, в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский ”Черноморец”, латвийские команды ”Даугава” и ”Динабург”, затем вернулся на Украину, где работал в ”Закарпатье”. В 2011 году Игорь оказался в ”Ростове”, где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.
Помимо своей тренерской деятельности Игорь Гамула прославился своими остротами на пресс-конференциях и в общении с журналистами. Так на практически непригодном для футбола поле в Самаре он предлагал ловить кротов.
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