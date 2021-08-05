"Верю в Украину!" Украинский олимпионик Жан Беленюк откровенно рассказал о России, спорте и президенте Зеленском(2)
Профессиональную спортивную карьеру Беленюк совмещает с политикой. Он стал первым темнокожим депутатом в истории Украины и его называют главным представителем украинских спортсменов во власти. Жан помог получить жилье украинскому биатлонисту Дмитрию Пидручному, занимается решением вопросов о стипендиях для спортсменов.
Беленюк отмечает, что к российским спортсменам никакого негатива он не испытывает. ”У спортсменов нет ненависти на национальной почве. Мы нормально относимся к людям из России. У них может быть другое мнение насчет того же Крыма, ну и что? Российский борец Алексей Мишин — это, между прочим, олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный чемпион Европы. Я его очень уважаю. Он был моим кумиром. Да и как мы можем ”по-особенному” настраиваться на россиян, если наш главный тренер — Артур Дзигасов из России? Мы спортсмены, нам по барабану — русский, поляк или ещё кто-то. Мы должны выходить, бороться и выигрывать”.
Про язык и Россию
Я живу в Украине, хорошо знаю украинский язык, могу на нем разговаривать. Но в своем общении, быту, я использую русский язык. Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно. Я хочу быть максимально искренним в этом отношении.
Я разговариваю на русском языке в обычной жизни — вот я на нем и разговариваю. Когда я в формальной обстановке, где я по закону обязан разговаривать на украинском языке, я там на нем и разговариваю, не более того. Не знаю, как могут всплывать такие вопросы. Я ходил в украинскую школу, учился на украинском, нормально общаюсь. Но вопрос не в этом. В личной жизни я использую русский, вот и все.
Когда со мной начинают говорить на украинском — я всегда перехожу на украинский. Но когда вокруг все говорят на русском, ты всю жизнь разговариваешь на русском, то я не вижу проблемы, на каком языке говорить. Мне комфортнее говорить по-русски в русскоговорящей среде. У меня тут нет никакой принципиальности. Мне не сложно перейти на украинский, если я слышу, что человек на нем говорит. Хотя мне постоянно приходится переводить с русского, я мыслю на русском. Но я не вижу в этом проблемы.
Если бы люди так переходили, общались, то у нас было бы намного меньше вопросов по поводу языка. Моя учительница английского говорила: сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек. Это хорошо знать разные языки, общаться на английском, русском, украинском, итальянском. Но как мне общаться дома — решаю только я.
"Верю в Украину!"
Меня пригласили в одну европейскую страну и предложили 200 тыс. долларов за переход в их сборную. То есть, я перехожу, получаю эти деньги, получаю европейский паспорт и зарплату в 5000 долларов в месяц. И предлагают такие условия не только мне, а многим украинским спортсменам. Куча предложений у меня была — куда ни приеду, везде предлагают. В Китай звали, даже в Крым приглашали и давали 5000 долларов. Но я верю в будущее Украины, верю в эту страну. Я ведь буду чувствовать себя куском г.., если развернусь и уеду, подведя людей, которые за меня искренне болеют и говорят искренние слова. Это для меня крайне важно — не предавать чувств людей, друзей и близких.
Не хочу, как какие-то президенты или чиновники, только для того, чтобы понравиться публике делать из себя украиноязычного человека, показывать это, а дома разговаривать на русском. Я такого делать не буду. Моя сфера деятельности — спорт. Я добился определенных результатов, меня за это можно уважать. А понравиться кому-то из-за постоянного общения на украинском, при том, что мне более комфортно говорить по-русски — я не вижу в этом логики.
Не понимаю людей, которые постоянно мне об этом пишут. Что они хотят добиться? Каждый должен следить за своей жизнью. Главное — знать и понимать украинский язык. Раньше таких вопросов вообще не возникало. Сборная Украины — это люди из различных регионов Украины. Кто-то с Запада, кто-то с Востока, кто-то из Крыма, кто-то из Киева. Мы все вместе на сборах, общаемся. Русскоговорящие понимают украиноговорящих и наоборот. Это вообще не является никаким маркером любви к Родине.
О стереотипах
Все борцов ассоциируют с тем, что они сильные. И все. У меня постоянно спрашивают, а почему ты не блокируешь трибуну в парламенте, ты должен всех раскидывать. Меня точно не для этого избрали, я этим точно заниматься не буду, хотя многие от меня этого ждут, наверное.
Физической активностью занимаюсь только в рамках правил или своего вида спорта. Когда попал в Раду, самый распространенный вопрос — вы собираетесь с кем-то драться, блокировать трибуну? Такое впечатление, что меня позвали, чтобы я кого-то блокировал. Не совсем адекватные вопросы.
Про спортсменов сформировалось определенное клише. Для меня это принципиальный вопрос, я вообще не влажу ни в какие конфликты. В этом нет смысла. У нас во фракции 252 депутата. Мы просто количеством можем задавить, без меня, даже если бы все по 50 килограмм весили. У нас есть определенное количество ребят, которые занимаются спортом, они более подготовлены в физическом плане, чем я. Есть кому этим заниматься.
У нас два брата Руслана Стефанчука, у них вес под 150 килограммов. Кто их может сдвинуть? Есть Юзик из ”95-го квартала”, он тоже весит порядочно. В вопросах физической силы я точно не на первом месте. Я могу тренировать, если есть проблемы с самозащитой. Могу дать мастер-класс. Парламент — это место для дискуссий.
Про работу депутатом
Я ничего не ожидал, у меня не было опыта подобной работы. Был определенный интерес, как это все происходит. Сейчас непростые времена. Карантин, горят леса, смог сильный был. Какие-то ненастья постоянно атакуют нашу страну. Понял, что в политической жизни не все так просто, как кажется многим обывателям, которые комментируют мои публикации в Facebook. Там у меня больше политики, в инстаграме больше освещения собственной жизни.
Я сам таким был. Думал, что с приходом в политику каждый по мановению волшебной палочки изменит реалии нашей страны. Но все упирается в разные вещи, не все так просто, как кажется человеку, который вне контекста. Я даже не удаляю эти комментарии, человек просто не понимает. Я еще не так давно был в его шкуре, я его очень хорошо понимаю.
Мое задание — следить, чтобы интересы спорта и спортсменов были учтены. В какие-то сверхполитические процессы не влажу. А спорт меня очень сильно интересует. Я не очаровывался, чтобы разочаровываться. Мне было интересно попасть, понять как человеку, который постоянно критиковал украинскую власть, как происходят процессы.
Мы полгода в Раде. Тот же законопроект о рынке земли принимался более 2 месяцев, долго рассматривали, там было более 4 тысяч правок. Сейчас банковский законопроект. На него подали 16 тысяч правок. Если бы не внесли изменения в регламент, то рассмотрение заняло бы минимум полгода. Есть определенны факторы, которые влияют на принятие решений. Не все зависит от депутата, который лишь 1 из 450 других.
Даже президент не на все процессы может повлиять. Единственный человек, которому я верю, в команде которого я согласился быть, — это президент. Мое доверие к нему не изменилось. Я с ним. Не с его окружением, не с людьми, которые ему помогают, а непосредственно с ним. Он меня и пригласил.
Когда я шел в политику, меня предупреждали, что отношение некоторых людей изменится. Я это чувствую. Иногда, оказавшись на подводной лодке, ты уже не можешь ничего сделать. Ты решаешь вопросы в рамках своих полномочий.
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