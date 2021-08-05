"Верю в Украину!" Украинский олимпионик Жан Беленюк откровенно рассказал о России, спорте и президенте Зеленском

Профессиональную спортивную карьеру Беленюк совмещает с политикой. Он стал первым темнокожим депутатом в истории Украины и его называют главным представителем украинских спортсменов во власти. Жан помог получить жилье украинскому биатлонисту Дмитрию Пидручному, занимается решением вопросов о стипендиях для спортсменов.

Беленюк отмечает, что к российским спортсменам никакого негатива он не испытывает. ”У спортсменов нет ненависти на национальной почве. Мы нормально относимся к людям из России. У них может быть другое мнение насчет того же Крыма, ну и что? Российский борец Алексей Мишин — это, между прочим, олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный чемпион Европы. Я его очень уважаю. Он был моим кумиром. Да и как мы можем ”по-особенному” настраиваться на россиян, если наш главный тренер — Артур Дзигасов из России? Мы спортсмены, нам по барабану — русский, поляк или ещё кто-то. Мы должны выходить, бороться и выигрывать”.

Про язык и Россию

Я живу в Украине, хорошо знаю украинский язык, могу на нем разговаривать. Но в своем общении, быту, я использую русский язык. Я не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно. Я хочу быть максимально искренним в этом отношении.

Я разговариваю на русском языке в обычной жизни — вот я на нем и разговариваю. Когда я в формальной обстановке, где я по закону обязан разговаривать на украинском языке, я там на нем и разговариваю, не более того. Не знаю, как могут всплывать такие вопросы. Я ходил в украинскую школу, учился на украинском, нормально общаюсь. Но вопрос не в этом. В личной жизни я использую русский, вот и все.