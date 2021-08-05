"Они выглядят хуже детей". Великий атлет раскритиковал сборную США

”Сборная США все сделала неправильно в мужской эстафете. Неправильная передача палочки, старт не с той ноги и очевидное отсутствие лидера в команде.

Это полный провал и абсолютно неприемлемо для команды США — они выглядят хуже, чем дети из любительской ассоциации”, — написал Льюис.

Американцы заняли в квалификационном забеге 6-е место.

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