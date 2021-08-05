05.08.2021, 09:47
"Они выглядят хуже детей". Великий атлет раскритиковал сборную США(5)
Фото: Scanpix
Девятикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Карл Льюис раскритиковал американских бегунов после того, как сборная США не прошла в финал мужской эстафеты 4x100 м на Олимпийских играх в Токио.
”Сборная США все сделала неправильно в мужской эстафете. Неправильная передача палочки, старт не с той ноги и очевидное отсутствие лидера в команде.
Это полный провал и абсолютно неприемлемо для команды США — они выглядят хуже, чем дети из любительской ассоциации”, — написал Льюис.
Американцы заняли в квалификационном забеге 6-е место.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.