ВИДЕО | Самая длинная война в истории США подходит к концу! Но удастся ли достичь договоренностей с "Талибаном"?

Войска западной коалиции во главе с США находились в Афганистане 20 лет, эстонские контингенты участвовали в операции начиная с 2003 года, в результате чего они потеряли 9 солдат убитыми и более 130 ранеными.

Более того, 20-летняя операция обошлась в триллион долларов и несколько тысяч жизней солдат западной коалиции, в сентябре Афганистан должны покинуть последние подразделения армии США, передает "Актуальная камера".

"Если война в международном смысле закончилась, закончилась война между силами коалиции и "Талибаном", то гражданская война в Афганистане продолжается, и она может распространиться на территории других государств", — сказал научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу.

Уход сил коалиции положит конец и без того не сильно успешной борьбе с наркотрафиком из Афганистана.

"За 20 лет деятельности сил НАТО в Афганистане было проведено очень много операций против наркобизнеса, но положить ему конец так и не удалось — теперь у наркопроизводителей развязаны руки", — сказал Стойческу.