Подразделение последнего эстонского контингента в Афганистане вернулось домой

В связи с достижением поставленных целей НАТО завершает двадцатилетнюю серию миссий в Афганистане. Теперь достижения мира в стране зависит от политических процессов. Вывод войск начался 1 мая, он займет несколько месяцев.

”В течение этих лет союзники и военнослужащие Сил обороны сумели выбить Аль-Каиду из занимаемых ей районов и оказать поддержку восстановлению Афганистана. Благодаря этому последние два года безопасность проводимых в стране выборов обеспечивала афганская армия — это крупнейшее наше достижение. Мы обучили силы, которые могут действовать самостоятельно и эффективно”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Вернувшееся подразделение являлось частью эстонского контингента в Кабуле. В ближайшее время домой вернуться последние участники зарубежной миссии: в том числе командир контингента, военные полицейские, медицинский персонал и снабженцы. Возвращение войск проводится совместно с союзниками.

Военнослужащие Эстонии участвовали в международной миссии по стабилизации обстановки в стране ISAF (International Security Assistance Force) с 2003 по 2014 год. В этот период эстонский контингент в Афганистане как правило насчитывал около 150 человек — пехотную роту и подразделение снабжения. Помимо этого в стране служили эстонские саперы, логисты, штабные офицеры и унтер-офицеры, врачи, специалисты по связям с общественностью, спецназовцы и другие профессионалы.

За время участия в миссии ISAF погибло девять военнослужащих Эстонии и пострадало еще 102 человека, из них 39 получили тяжелые ранения.

В промежутке с 2015 по 2021 год эстонские военнослужащие участвовали в миссии НАТО Resolute Support Mission (RSM), цель которой сводилась в поддержке строительства сил безопасности Афганистана и других институтов страны. Эстония поддерживала миссию командами саперов, пехотным взводом, подразделением поддеркжи, медиками, военными полицейскими и штабными офицерами, отправляемых в страну в порядке ротации.