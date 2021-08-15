Талибы начали входить в Кабул со всех направлений. Президент Афганистана сложит с себя полномочия в ближайшие часы

Три других представителя афганских властей также подтвердили, что отряды талибов вошли на окраины столицы. Sky news напоминает, что Кабул — единственный крупный город Афганистана, еще не перешедший в руки талибов, передает "Интерфакс".

Телеканал также сообщил, что некоторое число дипломатов ЕС в городе были переведены в секретное безопасное место в Кабуле. Одновременно с тем продолжается эвакуация персонала посольства США.

Между тем сами боевики "Талибана" выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".

"Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", — говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы оставит свой пост, сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

В свою очередь агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали — бывшего главу МВД Афганистана, передает "Интерфакс".

Также, по данным источников, в президентском дворце в Кабуле уже идут переговоры о передачи власти движению "Талибан" (террористическая организация запрещена в РФ). Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Ранее министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица Кабул будет передана талибам мирно. В свою очередь талибы выступили с официальным заявлением, в котором также объявили, что намерены взять столицу "мирным путем". Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".