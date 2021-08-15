За рубежом
15.08.2021, 13:26

Талибы начали входить в Кабул со всех направлений. Президент Афганистана сложит с себя полномочия в ближайшие часы

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Afghan Presidential Palace/Handout via REUTERS
Боевики движения "Талибан" начали вступать в столицу Афганистана Кабул сразу со всех сторон, сообщил телеканал Sky news со ссылкой на МВД Афганистана.

Три других представителя афганских властей также подтвердили, что отряды талибов вошли на окраины столицы. Sky news напоминает, что Кабул — единственный крупный город Афганистана, еще не перешедший в руки талибов, передает "Интерфакс".

Телеканал также сообщил, что некоторое число дипломатов ЕС в городе были переведены в секретное безопасное место в Кабуле. Одновременно с тем продолжается эвакуация персонала посольства США.

Между тем сами боевики "Талибана" выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".

"Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", — говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы оставит свой пост, сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

В свою очередь агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали — бывшего главу МВД Афганистана, передает "Интерфакс".

Также, по данным источников, в президентском дворце в Кабуле уже идут переговоры о передачи власти движению "Талибан" (террористическая организация запрещена в РФ). Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Ранее министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица Кабул будет передана талибам мирно. В свою очередь талибы выступили с официальным заявлением, в котором также объявили, что намерены взять столицу "мирным путем". Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

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