21.04.2021, 08:10
Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Афганистан(48)
Foto: Priit Simson
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду начала свой рабочий визит в Афганистан, где в составе союзнических войск сейчас служат 45 эстонских военных, передает rus.err.ee.
Цель визита — выразить поддержку союзным войскам, поблагодарить эстонских военнослужащих и обсудить с афганскими лидерами вопросы вывода союзных войск и будущего страны, сообщила пресс-служба главы государства.
По словам советника президента по вопросам безопасности Пеэтера Куймета, операция в Афганистане была самой продолжительной и самой сложной военной миссией после восстановления государственной независимости.
Этим визитом президент хотела бы отметить вклад всех служивших в Афганистане военнослужащих Сил обороны Эстонии, добавил Куймет.
Эстония в составе войск НАТО участвует в миссии в Афганистане с 2003 года. За это время в Афганистане погибли 9 эстонских военных.