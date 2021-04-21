"Не во всём мы были успешны". Президент Керсти Кальюлайд пообещала Афганистану поддержку

Во время встречи Кальюлайд подчеркнула, что как Эстония, так и всё мировое сообщество продолжат поддержку Афганистана и после вывода войск.

"Союзники к сегодняшнему дню находятся в Афганистане почти 20 лет. Их ввод был оправдан, как обоснован и объявленный вывод. Нам нужно признать, что не во всём мы были успешны, но, конечно, сегодня Афганистан - лучше функционирующее государство, чем 20 лет назад", - сказала Кальюлайд.

Президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил со своей стороны Эстонский народ и наших союзников за длительный и весомый вклад в развитие страны и выразил соболезнование близким погибших эстонских военнослужащих.

Глава эстонского государства встретилась также с командующим воинским контингентом союзников генералом Остином Скоттом Миллером, с которым обсудила как сотрудничество в ходе афганистанской миссии, так и процесс вывода войск союзников.

"Мы вместе вошли в Афганистан, вместе отсюда выходим. Мы вместе сражались, вместе добивались успеха и несли потери. Конечно, без этой миссии у нас не было бы таких отношений с союзниками, эта миссия сделала Эстонию более безопасной и защищенной", - отметила Кальюлайд.