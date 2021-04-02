Президент Кальюлайд рассказала, в какой фонд вложила бы деньги

"В Эстонии я много лет ощущаю нехватку отраслевых инвестиционных фондов, куда может вложить небольшую сумму даже обычный человек. […] Cейчас нужны дополнительные возможности для инвестирования — простые и с рассосредоточенными рисками. Где эстонский Фонд ветряной энергии или ”зеленый”, фонд куда не нужно вкладывать 100 000 евро, а можно попасть с тысячей?" — сказала президент.

"Например, я была бы готова вложить свои деньги в фонд повышения технологического уровня предприятий традиционной экономики, если бы таковой был. Кто-то мог бы создать такой фонд: привлечь Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и, возможно, кого-то еще, и тем самым открыть возможность инвестирования, например, для людей, покидающих пенсионную ступень или просто для тех, чьи вклады лежат без дела", — объяснила Кальюлайд.