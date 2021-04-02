Экономика
02.04.2021, 19:50

Президент Кальюлайд рассказала, в какой фонд вложила бы деньги

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Kersti Kaljulaid näeb, et Eestil on potentsiaali saada 30 aasta pärast Euroopa kõige dünaamilisemaks majanduseks.
Kersti Kaljulaid näeb, et Eestil on potentsiaali saada 30 aasta pärast Euroopa kõige dünaamilisemaks majanduseks.
Foto: Ilmar Saabas
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала в эфире радио Äripäev о ”справедливом переходе”, необходимости внедрять новые технологии и потребности в ”народном” инвестиционном фонде, передает dv.ee.

"В Эстонии я много лет ощущаю нехватку отраслевых инвестиционных фондов, куда может вложить небольшую сумму даже обычный человек. […] Cейчас нужны дополнительные возможности для инвестирования — простые и с рассосредоточенными рисками. Где эстонский Фонд ветряной энергии или ”зеленый”, фонд куда не нужно вкладывать 100 000 евро, а можно попасть с тысячей?" — сказала президент.

"Например, я была бы готова вложить свои деньги в фонд повышения технологического уровня предприятий традиционной экономики, если бы таковой был. Кто-то мог бы создать такой фонд: привлечь Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и, возможно, кого-то еще, и тем самым открыть возможность инвестирования, например, для людей, покидающих пенсионную ступень или просто для тех, чьи вклады лежат без дела", — объяснила Кальюлайд.

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