Кальюлайд обвинила правительство Ратаса в том, что оно не спланировало вакцинацию населения от коронавируса

Кальюлайд заявила, что у прошлого правительства был целый год для того, чтобы организовать вакцинацию, но этого, к сожалению, оно не сделало. Согласно ее оценке, прошлому правительству не хватало стратегического руководства.

По словам Кальюлайд, все совершили ошибку, но теперь важно сделать так, чтобы к Иванову дню все желающие получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Глава Больничной кассы сообщил ей, что к этому времени возможно вакцинировать 65% населения Эстонии.

Президент также добавила, что принудительная вакцинация — обычная практика во многих европейских странах.

Юри Ратас отреагировал на слова Кальюлайд и заявил, что не согласен с ними, так как его правительство в течение года делало вклад в поставки вакцин и организацию вакцинации.

Ратас отметил, что его правительство созвало научный совет, утвердило программу вакцинации и логистику поставок доз вакцины, заключило договоры о поставках, составило дополнительный бюджет и сделало еще многое другое для поддержки различных сфер в Эстонии.