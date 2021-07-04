Песков: страны Балтии, "опасаясь за свою шкуру", нагнетают отношения между ЕС и Россией

По мнению Пескова, в США невозможно, а в Европе сложно выстраивать хорошие отношения с Россией. Он считает, что в Европе сложилась парадоксальная ситуация, когда ряд стран провоцирует напряженность между ЕС и РФ.

"Есть молодые европейцы, которые фактически провоцируют эту напряженность. Давайте возьмем страны Прибалтики. Это те страны, которые принимают у себя американские истребители, и, собственно, делают все возможное, чтобы туда зазывать зарубежные войска, приближаясь к нашим границам. Это те страны, которые ежедневно говорят о том, что они видят в России опасность и чувствуют эту опасность непосредственно на своей шкуре. И, размещая там американские войска, они фактически еще больше нагнетают обстановку, то есть приводят к еще большей напряженности в отношениях", — сказал Песков.

"Не они принимают решения, но они являются такими застрельщиками, то есть они являются глашатаями напряженности. И это те самые страны, которые обращаются за помощью в рамках всех механизмов ЕС, программы развития и общих фондов. А кто формирует фонды? Передовые экономики. В рамках ЕС это Германия и Франция. Но когда Германия и Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену глухую нежелания нормализации отношений с Россией. Я даже не говорю о нормализации, я говорю о попытке возобновить диалог, столь необходимый и для Брюсселя и для Москвы.

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