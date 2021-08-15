Афганистан: Мазари-Шариф и Джелалабад сдались, талибы окружают Кабул

Ранее появились слухи, что Гани в своем обращении может объявить об отставке, однако этого не произошло. По некоторым данным, "Талибан" отказывается участвовать в мирных переговорах, пока президент остается на своем посту.

Гани пообещал не допустить, чтобы навязанная людям война привела к новым смертям, и поблагодарил силы безопасности, которые пытались защищать города от " Талибана ".

"Как ваш президент, я сосредоточен на том, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию, насилие и вынужденное переселение моего народа" — добавил он.

Ранее в субботу Гани выступил с коротким и сдержанным обращением к нации, заявив, что власти ведут консультации внутри правительства, со старейшинами и политическими лидерами, представителями различных групп афганского общества, а также международными партнерами

Гани посещал Мазари-Шариф, чтобы ободрить правительственные войска, буквально два дня назад.

Теперь под контролем этого правительства, как передают иностранные корреспонденты из Кабула, осталась по сути только столица — если не считать отдельных очагов сопротивления, отрезанных от Кабула и друг от друга.

Мазари-Шариф считался оплотом сопротивления талибам, в нем были сосредоточены значительные силы, и такое быстрое падение стало неожиданностью для внешнего мира и, вероятно, для прозападного правительства во главе с президентом Ашрафом Гани.

Джелалабад — административный центр провинции Нангархар, он лежит к востоку от Кабула, между столицей и границей с Пакистаном . Это один из последних ключевых городов, остававшихся под контролем кабульского прозападного правительства.

"Мы проснулись, а кругом — белые флаги талибов. Они вошли без боя", — передает слова жителя Джелалабада агентство Франс Пресс.

"Сейчас в Джелалабаде столкновений нет, потому что губернатор сдался "Талибану". Это был единственный способ сберечь жизни гражданских — разрешить талибам пройти", — сказал утром в воскресенье агентству Рейтер неназванный чиновник в Джелалабаде.

По сообщениям местных властей, четвертый по величине в Афганистане город Мазари-Шариф пал почти без боя.

План вывода предусматривал, что около 1000 американских военнослужащих останутся охранять кабульский аэропорт и посольство до самого конца. Однако из-за ошеломительно быстрого продвижения талибов США решили до конца этих выходных перебросить обратно в Кабул 3000 солдат, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч сотрудничавших с американцами афганцев. В субботу Белый дом решил увеличить численность этой группировки еще на 1000 человек, доведя ее до 5000.

Победное шествие "Талибана" продолжается параллельно с окончательным выводом американских войск из страны: президент США Джо Байден в мае объявил, что он будет завершен к 11 сентября.

В социальных сетях сторонники "Талибана" публикуют многочисленные военные трофеи, захваченные боевиками — на фотографиях видны бронетехника, тяжелое вооружение и даже беспилотник, захваченные с оставленных военных баз. По некоторым данным, солдаты кабульского правительства бегут, бросая оружие и технику, либо сдаются талибам целыми подразделениями.

В Кабуле сейчас находятся сотни тысяч афганцев, которые бежали из других регионов страны, захваченных талибами.

Боевики уже заняли административные центры большей части из 34 провинций Афганистана. Столица может пасть в течение месяца, предупреждали ранее американские военные.

В пятницу боевики также захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, в 80 км к югу от Кабула, а в субботу, как сообщил телеканалу "Аль-Джазира" депутат парламента от Логара Хода Ахмади, дошли до северной границы этой провинции и оказались в 11 км от Кабула.

По словам одного из местных журналистов, американские войска нанесли авиаудары по международному аэропорту провинции Кандагар, взятой под контроль талибами в пятницу.

Бои также идут недалеко от Майдан-Шара, столицы провинции Майдан-Вардак, примерно в 40 километрах к юго-западу от Кабула.

В субботу боевики "Талибана" взяли столицы еще двух провинций, Пактика и Кунар, на востоке страны.

Депутат из провинции Балх Абас Эбрагимзада рассказал агентству Ассошиэйтед пресс, что первой бойцам "Талибана" сдалась национальная армия, за ней последовали лояльные правительству силовые структуры и формирования.

Мазари-Шариф — крупный экономический центр, расположенный недалеко от границ с Узбекистаном и Таджикистаном. В последний раз талибам удавалось захватить этот город около 20 лет назад.

"Боевики Талибана несколько раз приходили на север, но всегда оказывались в ловушке", — говорил в начале недели афганский военачальник узбекского происхождения Абдул-Рашид Дустум.

Теперь сообщается, что Абдул-Рашид Дустум и еще один влиятельный политик Атта Мухаммади Нур покинули провинцию. Их местонахождение на данный момент неизвестно.

Из сколько-нибудь крупных и известных городов в Афганистане, помимо Кабула, правительство пока контролирует Джалалабад.

"Непосредственной угрозы нет"

Несмотря на активно идущий процесс эвакуации и уничтожения секретных документов в дипмиссии, администрация американского президента Джо Байдена не считает, что захват власти в Афганистане талибами неизбежен.

"Прямо сейчас непосредственной угрозы для Кабула нет", — заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби,, хотя несколько дней назад американские источники не исключали, что Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.

В субботу президент Байден выпустил заявление, в котором говорилось, что бесконечно американские войска находиться в Афганистане не могут и что, если афганская армия не может или не хочет удержать свою страну, то и за пять лет США ситуацию в лучшую сторону не изменят.

Многие европейские страны, включая Британию, Германию, Данию и Испанию, также объявили о выводе сотрудников своих посольств. Дипмиссии или закрываются полностью, или ограничивают число сотрудников до абсолютного минимума. Великобритания направила 600 военнослужащих для защиты британских граждан, покидающих страну.