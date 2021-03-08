Некоторые пациенты коронавирусного отделения Нарвской больницы не хотели вакцинироваться. Они ждали ”Спутник”

По словам специалиста по коммуникации Нарвской больницы Евгении Парв, в больнице нехватка медперсонала, особенно остро это ощущается в плане сестринской помощи. В качестве дополнительной рабочей силы привлечены студенты-медики, но и этой помощи не хватает.

Студентов-медиков направляет Союз больниц, в который входит и Нарвская больница. ”Там знают наши нужды. От них пришла обратная связь: у союза нет такого числа желающих помочь студентов, чтобы всем хватило. Поэтому это остается серьезной проблемой”, — рассказывает Парв.

Вакцинация от коронавируса в Нарвской больнице идет: записываются работники детских садов, школ. а также медики, которые ранее не были привиты от ковида. ”К сожалению, немного подпортили статистику желания вакцинироваться недавние публикации в СМИ, которые были связаны со смертью спасателя, — говорит Парв. — Некоторые люди просто боятся.

При этом, по словам представителя больницы, некоторые жители города ждут российской вакцины ”Спутник”. В основном это пожилые люди. У пациентов, которые находятся в коронавирусных отделениях, работники Нарвской больницы интересовались, почему они ранее отказались от вакцинации. При том, что эти люди тоже находятся в группе риска и их ранее приглашали на вакцинацию.

”Они часто отвечают, что ждут ”Спутник”. К сожалению, они так ждут, что 10 из них в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом”, — отмечает Парв.

Есть ли те, кто отказываются от второго укола после первой вакцинации? По словам Парв, это единичные случаи. "Таких было всего двое. У людей была сильная реакция на первую прививку”, — добавляет она.

Также представитель Нарвской больницы отмечает, что медиков сильно выматывают слухи по поводу ужасных вакцин и того, что ковида не существует. "Люди и так устали, а им еще приходиться отвечать на эти мифы. Это усложняет и общий эмоциональный фон медиков, и их работу", — говорит Парв.