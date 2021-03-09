Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе? Что говорят ученые

С точки зрения вирусолога, социальную дистанцию стоит соблюдать и ради того, чтобы защититься от мутаций коронавируса. "Мутировавший вирус не "перелетает" на более длинные расстояния, это важно помнить", — говорит Кекуле. Тот факт, что новые варианты SARS-CoV-2 более заразные, чем его известная ранее разновидность, при соблюдении мер предосторожности особой роли не играет, добавляет он.

Кекуле не раз критиковал в немецких СМИ антикризисную политику правительства ФРГ. По мнению эксперта, людям нужно научиться жить с коронавирусом, отказавшись от слишком жестких ограничений.

Так что социальную дистанцию в полтора метра необходимо соблюдать и на свежем воздухе. "Если этого не делать, а общаться друг с другом лицом лицом к лицу и при этом громко говорить, петь или кричать, то можно заразить своего собеседника не воздушным, а капельным путем, как если бы вы на него плюнули", — указывает вирусолог Александер Кекуле (Alexander Kekulé) в интервью DW.

Тем не менее, как следует из программного документа Общества исследования аэрозолей, который подписала и Венер, заражение коронавирусом на улице полностью исключить нельзя. Оно возможно, когда речь идет о большом скоплении людей на ограниченной площади.

"Это связано с активной циркуляцией воздуха, благодаря которой аэрозоли перестают быть концентрированными", — объясняет в интервью DW Нико Муттерс (Nico Mutters) — глава Института гигиены и общественного здравоохранения в университетской клинике Бонна. С ним согласна Биргит Венер (Birgit Wehner), изучающая свойства аэрозолей в Научно-исследовательском институте тропосферы имени Лейбница. По словам ученой, оказавшиеся в воздухе вместе с дыханием капельки жидкости вне закрытых помещений быстрее высыхают и теряют насыщенность.

Вероятность заразиться коронавирусом на улице существенно ниже, чем в закрытых помещениях — не важно, идет ли речь об изначальной разновидности SARS-CoV-2 или о его мутировавших вариантах. Ведь решающую роль при передаче инфекции играют так называемые аэрозоли — мелкие частички жидкости, выделяемые больным при дыхании. На свежем воздухе они быстрее перестают быть опасными, указывают эксперты.

Вывод такой:от объятий и поцелуев стоит воздержаться. А вот при обычных встречах, когда, например, ты просто проходишь мимо другого человека, опасности заражения практически не возникает, объясняет эксперт. Согласно одному из китайских исследований, лишь один случай заражения из 7324 изученных произошел на свежем воздухе. Институт имени Роберта Коха в Германии также пишет на своем сайте, что передача инфекции вне закрытых помещений происходит весьма редко.

Какую роль в распространении вируса играет ветер?

В соцсетях все чаще публикуют фото, на которых люди сидят группами на лужайке.

Может ли получиться так, что из-за ветра аэрозоли, выдыхаемые в одной компании, донесет до участников пикника по соседству? По словам эксперта по аэрозолям Биргит Венер, волноваться не стоит. Вероятность, что ветер донесет до другой группы отдыхающих аэрозоли в достаточной для заражения концентрации, практически нулевая, считает она.

С Венер согласен исследователь аэрозолей, физик Герхард Шойх (Gerhard Scheuch). "Чем ветреннее погода, тем больше разносится по округе облако из аэрозолей, которые производит человек", — поясняет он. При этом, поскольку температура человеческого тела, как правило, выше температуры воздуха, облако аэрозолей просто поднимается вверх, улетучиваясь, указывает ученый.

Опасность заражения выше, когда холодно?

Окончательного ответа на этот вопрос ученые пока не дали. Американские исследователи изучили особенности заражений в районах Китая с теплым, холодным, сухим и влажным климатом и не обнаружили никакой связи между климатическими условиями и частотой передачи инфекции.

В то же время австрийские ученые пришли к выводу, что лучи ультрафиолета уничтожают вирус. При этом авторы исследования подчеркивают, что на передачу вируса от человека к человеку наличие ультрафиолета в воздухе, скорее всего, никак не влияет: ведь для заражения достаточно всего нескольких минут.