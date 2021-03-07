ГРАФИКИ | Департамент здоровья: за сутки прибавился 1321 случай заражения коронавирусом(46)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 814 человек. 613 новых случаев в Харьюмаа приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавился 191, в Ляэне-Вирумаа — 73, на Сааремаа — 37, в Тартумаа — 33, в Вырумаа — 32 и в Пярнумаа — 28 новых положительных результатов. В Рапламаа было обнаружено 18, в Ярвамаа — 16, в Вильяндимаа — 15, на Хийумаа и в Пылвамаа — по 10, в Йыгевамаа — 9, в Ляэнемаа — 8, а в Валгамаа — 4 новых случая заражения. В случае 23 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1309 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,5% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 63 новые истории болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 604 пациента
По состоянию на утро 7 марта в больницах находятся 604 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 56 пациентам, из которых 36 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 63 новые истории болезни с COVID-19. За сутки было выписано 18 человек, 5 пациентов перевели перевели в отделение для больных COVID-19 в другой больнице, а 11 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19, в той же больнице.
За сутки скончались девять человек с коронавирусом: 93-летняя женщина, 90-летняя женщина, 89-летний мужчина, 86-летняя женщина, 83-летняя женщина, 82-летний мужчина, 81-летний мужчина, 80-летняя женщина и 72-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 653 человека с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 3992 случая заболевания COVID-19 у 3842 человек.
По состоянию на 7 марта выздоровели 55 396 человек. Из них истории болезни 39 374 человек (71,1%) завершены, у 16 022 человек (28,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 982 582 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 75 003 положительных первичных результата (7,6% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 101 452 человека, две дозы вакцины получили 43 942 человека
По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 101 452 человек, из которых 43 942 человека получили обе дозы вакцины. В течение суток была введена 3791 доза вакцины, в общей сложности ввели 145 394 дозы.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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