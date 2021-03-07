ГРАФИКИ | Департамент здоровья: за сутки прибавился 1321 случай заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 814 человек. 613 новых случаев в Харьюмаа приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился 191, в Ляэне-Вирумаа — 73, на Сааремаа — 37, в Тартумаа — 33, в Вырумаа — 32 и в Пярнумаа — 28 новых положительных результатов. В Рапламаа было обнаружено 18, в Ярвамаа — 16, в Вильяндимаа — 15, на Хийумаа и в Пылвамаа — по 10, в Йыгевамаа — 9, в Ляэнемаа — 8, а в Валгамаа — 4 новых случая заражения. В случае 23 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1309 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 18,5% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 63 новые истории болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 604 пациента

По состоянию на утро 7 марта в больницах находятся 604 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 56 пациентам, из которых 36 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 63 новые истории болезни с COVID-19. За сутки было выписано 18 человек, 5 пациентов перевели перевели в отделение для больных COVID-19 в другой больнице, а 11 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19, в той же больнице.

За сутки скончались девять человек с коронавирусом: 93-летняя женщина, 90-летняя женщина, 89-летний мужчина, 86-летняя женщина, 83-летняя женщина, 82-летний мужчина, 81-летний мужчина, 80-летняя женщина и 72-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 653 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 3992 случая заболевания COVID-19 у 3842 человек.