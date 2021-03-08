За сутки выявлен 1181 новый случай заражения коронавирусом, скончались 14 человек — в том числе и 39-летняя женщина(75)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 846 человек. 620 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ляэне-Вирумаа добавились 129, в Ида-Вирумаа — 47, в Тартумаа — 39, в Вырумаа — 22 и в Рапламаа — 21 новый случай заражения коронавирусом. В Ляэнемаа добавились 12, в Пылвамаа — 9, в Пярнумаа и Ярвамаа — по 7, в Вильяндимаа и Валгамаа — по 6, в Йыгевамаа — 4 и на Сааремаа — 3 новых случая заражения. На Хийумаа не добавилось ни одного нового положительного результата. В случае 23 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1335,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 63 новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 626 пациентов.
По состоянию на утро 8 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 626 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 53 пациентам, из которых 36 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 63 новые истории болезни с COVID-19. За сутки выписали 16 человек, 7 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались 14 человек с коронавирусом: 96-летняя женщина, 93-летний мужчина, 85-летняя женщина, 82-летний мужчина, 81-летний мужчина, 80-летняя женщина, 78-летний мужчина, 78-летняя женщина, 71-летняя женщина, двое 68-летних мужчин, 65-летний мужчина, 63-летний мужчина и 39-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 677 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 4017 случая заболевания COVID-19 у 3867 человек.
По состоянию на 8 марта выздоровел 55 641 человек. Из них истории болезни 39 499 человек (71%) завершены, у 16 142 человек (29%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 988 077 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 76 183 положительных первичных результата (7,7% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 102 417 человек, две дозы вакцины получили 43 975 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 102 417 человек, из которых 43 975 человек получили обе дозы. За сутки было введено 999 доз, в общей сложности были введены 146 392 дозы вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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