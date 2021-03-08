Яак Ааб: правительство единодушно в необходимости ужесточения ограничений

Министр государственного управления Яак Ааб воздержался от комментариев по поводу того о чем сегодня правительство договаривается, но отметил, что в отношении ужесточения ограничений в правительстве существует единодушие.

Напомним, что сегодня в социальных сетях премьер-министр Кая Каллас написала, что если информация о широком распространении британского штамма COVID-19 найдет подтверждание, то нужно в стране объявить локдаун.

Премьер-министр считает необходимым ввести следующие ограничения:

- Учебные заведения, в т.ч. начальные классы, переводятся на дистанционное обучение, за исключением детей с особыми потребностями и школ, где они занимаются, а также за некоторыми обоснованными исключениями, которые обеспечивают безопасное нахождение детей в школах в ограниченном количестве.

- Введение руководства по организации работы дошкольных учреждений, а также настоятельная рекомендация родителям не приводить детей в детский сад без крайней необходимости.

- Всю торговлю, за исключением аптек, продуктовых магазинов, магазинов для животных, магазинов оптики и магазинов, где продаются другие товары первой необходимости, нужно закрыть, открытыми оставить только выдачу товаров под открытым небом и продажу drive-in.

- Закрыть предприятия общественного питания, открытой оставить только продажу еды навынос.

- Занятия спортом и образование по интересам возможно только индивидуально, без тренеров или партнеров.

- На открытом воздухе настоятельно рекомендуется ввести вновь правило 2+2.

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