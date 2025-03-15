Приехавший два года назад из Украины Роман выиграл олимпиаду по эстонскому языку как неродному

18-летний Роман Крук - самый старший в своем классе, так как школа разрешила ему остаться в 10-м классе на второй год, чтобы помочь в освоении эстонского языка. В среду же пришла радостная новость - Роман выиграл республиканскую олимпиаду по эстонскому языку как неродному, передает „Актуальная камера“ (ETV).

„Он постоянно записывал слова, переводил для себя предложения. Как только я увидела, что он переводит с помощью телефона - фотографирует текст и получает перевод на русский - я сразу сказала: „Так ты язык не выучишь. Нужно разбирать слова по одному, запоминать их самостоятельно“. И вот так он и учился“, - сказала учительница эстонского языка Авероника Беэкманн .

„Я живу в Эстонии около двух лет и, наверное, начал понимать эстонский язык примерно через год. Очень важную роль здесь сыграло то, что я нахожусь в эстонской языковой среде. Я учусь в эстонской гимназии, общаюсь с друзьями на эстонском, и всё это оказывает влияние“, - подчеркнул Роман.

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