Приехавший два года назад из Украины Роман выиграл олимпиаду по эстонскому языку как неродному
Украинский юноша Роман Крук, победитель республиканской олимпиады по эстонскому языку как неродному, изучает эстонский всего два года, но, по словам педагогов общей гимназии Тюри (Türi Ühisgümnaasium), достиг такого впечатляющего результата благодаря усердию и исключительному языковому таланту, пишет RusERR.
18-летний Роман Крук - самый старший в своем классе, так как школа разрешила ему остаться в 10-м классе на второй год, чтобы помочь в освоении эстонского языка. В среду же пришла радостная новость - Роман выиграл республиканскую олимпиаду по эстонскому языку как неродному, передает „Актуальная камера“ (ETV).
„Он постоянно записывал слова, переводил для себя предложения. Как только я увидела, что он переводит с помощью телефона - фотографирует текст и получает перевод на русский - я сразу сказала: „Так ты язык не выучишь. Нужно разбирать слова по одному, запоминать их самостоятельно“. И вот так он и учился“, - сказала учительница эстонского языка Авероника Беэкманн .
„Я живу в Эстонии около двух лет и, наверное, начал понимать эстонский язык примерно через год. Очень важную роль здесь сыграло то, что я нахожусь в эстонской языковой среде. Я учусь в эстонской гимназии, общаюсь с друзьями на эстонском, и всё это оказывает влияние“, - подчеркнул Роман.