Руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев
Руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia
Новости Эстонии
15.03.2025, 08:00

Руководитель Фонда интеграции: в Эстонию приезжают и будут приезжать новые люди, которые начнут путь с самого начала. Этот процесс будет всегда

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Готов ли Фонд интеграции из-за нового закона об обязательном А2 дать курсы всем желающим? Почему украинские беженцы неохотно идут изучать эстонский и почему нельзя перенаправить средства для других желающих? Рассматривает ли фонд возможность возврата денег, если обучающийся не закончил курс? И почему при этом важны не только санкции, но и поддержка мотивации? RusDelfi поговорил с руководителем Фонда интеграции Дмитрием Московцевым.

Внимание к Фонду интеграции всегда повышается при открытии регистрации на бесплатные курсы эстонского языка. Главная претензия у людей состоит в том, что через 10 минут регистрация закрывается — мест на курсы уже нет.

Начнем с того, что мы помогаем людям на пути интеграции. В целом, наша работа охватывает несколько ключевых направлений. Во-первых, это изучение эстонского языка, который является основой успешной интеграции. Во-вторых, знакомство с культурой Эстонии, что помогает понимать контекст и активно участвовать в культурной жизни. И, наконец, третье направление — это вовлечение в общественную жизнь: знание государственного и общественного устройства, участие в мероприятиях и проектах, заинтересованность в гражданстве и другие виды участия в жизни Эстонии.

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