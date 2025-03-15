Руководитель Фонда интеграции: в Эстонию приезжают и будут приезжать новые люди, которые начнут путь с самого начала. Этот процесс будет всегда

Начнем с того, что мы помогаем людям на пути интеграции. В целом, наша работа охватывает несколько ключевых направлений. Во-первых, это изучение эстонского языка, который является основой успешной интеграции. Во-вторых, знакомство с культурой Эстонии, что помогает понимать контекст и активно участвовать в культурной жизни. И, наконец, третье направление — это вовлечение в общественную жизнь: знание государственного и общественного устройства, участие в мероприятиях и проектах, заинтересованность в гражданстве и другие виды участия в жизни Эстонии.