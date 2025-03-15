Руководитель Фонда интеграции: в Эстонию приезжают и будут приезжать новые люди, которые начнут путь с самого начала. Этот процесс будет всегда

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Готов ли Фонд интеграции из-за нового закона об обязательном А2 дать курсы всем желающим? Почему украинские беженцы неохотно идут изучать эстонский и почему нельзя перенаправить средства для других желающих? Рассматривает ли фонд возможность возврата денег, если обучающийся не закончил курс? И почему при этом важны не только санкции, но и поддержка мотивации? RusDelfi поговорил с руководителем Фонда интеграции Дмитрием Московцевым.
Внимание к Фонду интеграции всегда повышается при открытии регистрации на бесплатные курсы эстонского языка. Главная претензия у людей состоит в том, что через 10 минут регистрация закрывается — мест на курсы уже нет.
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