Читатели RusDelfi делятся трудностями перехода в 4-х классах: „Ребенок не смог понять, почему все изменилось так резко“

„У ребенка маленький запас слов, и абсолютно никак не подготавливали к переходу на эстонский язык обучения. В результате он не понимает задания и речь учителя. Постоянно нужна помощь в выполнении домашних заданий, поэтому вечера у меня заняты. Я вынуждена помогать и переводить, а школьников у меня двое, а в сентябре будет трое. Учителя, особенно эстоноязычные, вообще не понимают, в какую школу они пришли, так как не учитывают, что их речь не все понимают, и задают задания, требующие хорошего знания эстонского языка. Эстонский язык преподают очень плохо: много домашних заданий (это не мотивирует учить язык), не учат новые слова, темы проходят очень быстро. Я устала каждый вечер объяснять все уроки заново, у меня нет свободных вечеров, и это меня ужасно злит. Хорошо, что у меня педагогическое образование и хорошее знание эстонского языка и я могу помочь, но вот к неподготовленным учителям есть претензии“.

На уроке „Природоведение“ дети сидят и ничего не понимают, только по картинкам что-то, благо их в учебнике много. С учителем не повезло в принципе — это бывший учитель эстонского, который кричит, и дети боятся спрашивать. Математика — текстовые задачи ребенку непонятны вообще. Я сама говорю на эстонском свободно, но терминов не знаю. Обещали первое полугодие оценок не ставить. Ставили.

„Ситуация такая: знания упали, уровень образования и получение новых знаний совершенно остановились. Уроки пропадают, замены не делают, так как учителей нет. Ребенку не сложно — понимает всё на эстонском, прогресс пока только в языке. Теряется мотивация у ребенка к знаниям, но ходит в школу с удовольствием, как и раньше. Как до этого хорошо училась, так и сейчас приносит хорошие оценки. Многие дети в классе скатились“.

„Иногда я не могу помочь ребенку с заданиями, так как в учебниках или рабочих тетрадях используются сложные обороты речи. Наибольшая трудность — это природоведение, где нужно заучивать большие тексты с труднопроизносимыми словами. Знаю язык на хорошем базовом уровне, но мне сложно переводить грамотно, даже используя переводчик. Также удивляет нежелание учителя помочь с переводом заданий на уроке. Не обязательно переводить на русский, но можно использовать более простые слова или уж даже хотя бы „на пальцах“. Со своей стороны не сидим без дела так же. Ребенок ходит и к репетитору, и в языковой кружок“.

Ирина, Тарту

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„Дело в том, что ребенок не смог понять, почему же все очень изменилось так резко. Я думала, что будет какой-то переходный период для 4-классников, хотя бы пару месяцев спецпериод от школы. Три года все было по-русски у нас в Ыйсмяэской школе, а теперь — другой мир. Учитель дает рабочие листы, и приходится как-то их заполнять на эстонском, а привычки запоминать, читать и писать — все на русском у ребенка. Такой диссонанс, хотя учитель и старается пояснять, и учебник дали на эстонском. Но я и муж не очень можем помочь с языком. Я вот думаю, почему нет у учителя еще помощника на уроке с хорошим эстонским, чтобы лучше все успевать и больше внимания детям“.

Таллинн

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„Дочка учится в 4 классе, и ей очень тяжело дается обучение. Например, по математике одни двойки и тройки, так как она элементарно не понимает, что от нее хотят. В тетрадях ничего не пишут. Я даже не знаю, что мой ребенок проходит. Зато потом пишут, что нужно дома с ребенком позаниматься. Природоведение более менее, но тоже сложно. Проходят космос, материки и океаны. Самая сложная часть — это сам эстонский. Огромные тексты, конспектов нет. Все учителя на взводе: постоянные крики, и оценки не самые хорошие. В общем, можно сказать, что они не изучают ни предмет, ни язык. Методики никакой нет. Дети не хотят учиться и учителя тоже“.

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„Мой сын ходит в 4-й класс. Все предметы на эстонском языке. Учителя дружелюбны, но на этом всё. На один вечер сразу практически по разным предметам домашние задания на эстонском языке. В результате, в основном, у детей обучение проходит так: во-первых, у ребят есть общие чаты, где один одноклассник делает домашнее задание и высылает всем, остальные просто копируют к себе. Во-вторых, дети загружают задания на эстонском языке в ChatGpt и им выдаётся ответ также на эстонском языке, который дети успешно копируют.

К сожалению, это основа текущего образовательного процесса в домашних условиях. Родители это поддерживают, так как у самих много дел, и просто сами часто не понимают задание для эстонских детей на эстонском языке. Для образования детей в 4-м классе — это полный провал в обучении.

В ноябре 2024 года в школе были представители Министерства образования и языковой инспекции. Мы все это им сказали на собрании, но в итоге услышали только, что закон есть закон. Просто издевательство над детьми и родителями. Про раннюю идею объединить эстонские и русские школы они просто молчат или говорят, что родители эстонских детей против, так как у эстонских детей упадет уровень образования. Вот и вся политика сегрегации нашего государства. Таким способом дети не выучат эстонский на должном уровне и тем более не получат другие знания по общим предметам“.

Вадим, 47 лет, Таллинн

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