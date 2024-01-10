Репетитор со знанием эстонского на А1 предлагала онлайн-курсы за деньги

„Весь материал выставляла в закрытую группу“

Валерия Шинкарева 5 лет занимается преподаванием эстонского языка как иностранного, из них последние 2 года также работает в одной из таллиннских школ. „После окончания университета меня пригласили работать в школу с украинскими беженцами, обучать их с нуля до уровня, позволяющего им учиться на эстонском вместе со своими одноклассниками, — рассказывает Валерия. — Так как ситуация для нашей системы образования совершенно новая, и к ней никто не был готов, то мало людей соглашались на подобные задачи. Я подумала и решила, что это будет отличной проверкой меня“.

Через месяц уроков Валерия случайно увидела в самой популярной группе фейсбука с репетиторами объявление о наборе группы на А1, стартующей через пару дней. Имя показалось ей знакомым, хоть и было изменено, и преподаватель стала проверять через какие никнеймы ученики заходят смотреть ее платный материал.

„Как же я удивилась, увидев точно такое же имя! Девушку зовут Елена, она недавно прибыла в Эстонию и только-только прошла курс адаптации Settle in Estonia, — рассказывает Валерия. — Я стала переходить по оставленной автором нового курса ссылке и увидела, что уже почти 40 человек заинтересовались „ее“ курсом. Я сразу же написала, что эта женщина моя ученица с