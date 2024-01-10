Репетитор со знанием эстонского на А1 предлагала онлайн-курсы за деньги(45)
Удобный график, насыщенная программа и очень выгодная цена за урок в 6 евро — объявление в популярной группе по поиску репетиторов вызвало большой интерес среди тех, кто только начинает изучать эстонский язык, — в комментариях под постом откликнулось почти 40 человек. На объявление обратила внимание репетитор Валерия Шинкарева и отметила, что автором публикации под ником Лена Метсас оказалась ее ученица. Первые 10 уроков от курса, по словам репетитора, та присвоила, а сама лишь недавно прибыла в Эстонию, только-только прошла курс адаптации Settle in Estonia и владеет эстонским на уровне А1. В ситуации разбирался RusDelfi.
„Весь материал выставляла в закрытую группу“
Валерия Шинкарева 5 лет занимается преподаванием эстонского языка как иностранного, из них последние 2 года также работает в одной из таллиннских школ. „После окончания университета меня пригласили работать в школу с украинскими беженцами, обучать их с нуля до уровня, позволяющего им учиться на эстонском вместе со своими одноклассниками, — рассказывает Валерия. — Так как ситуация для нашей системы образования совершенно новая, и к ней никто не был готов, то мало людей соглашались на подобные задачи. Я подумала и решила, что это будет отличной проверкой меня“.
Через месяц уроков Валерия случайно увидела в самой популярной группе фейсбука с репетиторами объявление о наборе группы на А1, стартующей через пару дней. Имя показалось ей знакомым, хоть и было изменено, и преподаватель стала проверять через какие никнеймы ученики заходят смотреть ее платный материал.