Больше В1, практика языка в эстонском коллективе: какие изменения подготовил Фонд интеграции?

Уровень B1 будет делиться

В Фонде интеграции отметили, что с 2024 года будет уделяться больше внимания овладению эстонским языком на уровне B1. Это означает, что теперь Фонд будет концентрироваться в первую очередь на тех курсах, которые помогают учащимся достигать данного уровня. В связи с этим изменятся объемы разговорных курсов. Для обеспечения качества обучения эстонскому языку Фонд интеграции хочет улучшить владение учащихся языком с помощью изменения уровней и объемов разговорных курсов, что обеспечит учащимся улучшенные условия для адаптации как в социальной, так и в трудовой жизни. В результате изменения объемов курсов эстонского языка увеличится и период обучения. С января 2024 года общий объем курсов эстонского языка на уровни A1–B1 составит 500 академических часов. Уровень B1 будет делиться на два подуровня: уровень B1.1 – 120 академических часов и уровень B1.2 – 130 академических часов.

Увеличение объема курсов адаптации и интеграции соответствует Европейскому рамочному документу об обучении языку, а также регламенту Программы адаптации. Необходимость внесения изменений в курсы вытекает из желания Фонда интеграции обеспечить учащимся оптимальное изучение языка как с точки зрения объема, так и с точки зрения содержания и результата. Фонд интеграции долгое время анализировал и рассматривал эту тему, и теперь реализует задуманное.