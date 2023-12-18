Больше В1, практика языка в эстонском коллективе: какие изменения подготовил Фонд интеграции?(5)
Фонд интеграции объявил о новых изменениях в изучении эстонского языка. Обновления будут касаться продолжительности курсов, срока обучения, количества учебных мест и вступят в силу с начала года. Как изменения затронут тех, кто хочет освоить эстонский язык на уровне B2 и C1? И будут ли работать языковые кафе? Подробности — в материале RusDelfi.
Уровень B1 будет делиться
В Фонде интеграции отметили, что с 2024 года будет уделяться больше внимания овладению эстонским языком на уровне B1. Это означает, что теперь Фонд будет концентрироваться в первую очередь на тех курсах, которые помогают учащимся достигать данного уровня. В связи с этим изменятся объемы разговорных курсов. Для обеспечения качества обучения эстонскому языку Фонд интеграции хочет улучшить владение учащихся языком с помощью изменения уровней и объемов разговорных курсов, что обеспечит учащимся улучшенные условия для адаптации как в социальной, так и в трудовой жизни. В результате изменения объемов курсов эстонского языка увеличится и период обучения. С января 2024 года общий объем курсов эстонского языка на уровни A1–B1 составит 500 академических часов. Уровень B1 будет делиться на два подуровня: уровень B1.1 – 120 академических часов и уровень B1.2 – 130 академических часов.
Увеличение объема курсов адаптации и интеграции соответствует Европейскому рамочному документу об обучении языку, а также регламенту Программы адаптации. Необходимость внесения изменений в курсы вытекает из желания Фонда интеграции обеспечить учащимся оптимальное изучение языка как с точки зрения объема, так и с точки зрения содержания и результата. Фонд интеграции долгое время анализировал и рассматривал эту тему, и теперь реализует задуманное.
Для нынешних учащихся обновления обусловят увеличение продолжительности курсов, а новым учащимся они обеспечат более эффективное изучение языка. Добавление курса эстонского языка уровня B1.2 было важно для того, чтобы предоставлять возможность углубленного изучения эстонского языка на уровне B1 только тем учащимся, которые успешно освоили язык на уровне B1.1. Дополнительный, новый курс изучения эстонского языка на уровне B1.1 позволит учащимся еще лучше осваивать язык. Таким образом, это важный шаг для учащихся на их пути овладения языком, который также поможет им лучше адаптироваться в обществе и будет существенно способствовать их активному участию в общественной жизни и интеграции в широком плане. Также изменение объемов языковых курсов связано с обеспечением более комфортного перехода учащихся от одного языкового курса к другому на их пути овладения языком; независимо от его статуса.
Изменения коснутся и уровней B2 и C1
Те учащиеся, которые хотят продолжать изучение эстонского языка до уровней B2 и C1, смогут делать это на специальных курсах, предлагаемых домами эстонского языка. Продвинутым пользователям эстонского языка Фонд интеграции обещает и в дальнейшем предоставлять возможность участия в клубах изучения языка и культуры, в языковых кафе, где можно практиковать язык, а также в других учебных программах, где учащиеся смогут совершенствовать свои знания.
„Хотя увеличенная продолжительность курсов и появление новых уровней могут повлиять на распределение учебных мест, мы будем стараться предоставлять места всем желающим“, - отметили представители фонда. У учащихся, изучающих язык на уровне B2 и C1, будет хорошая возможность участвовать в специальных курсах в домах эстонского языка, что откроет новые возможности, целью которых является развитие специфических языковых навыков, отмечают в Фонде интеграции.
При поддержке Европейского социального фонда будет запущена командировочная программа с целью обучения языку работников государственного сектора. В рамках этой программы люди с разной культурно-языковой принадлежностью смогут практиковать язык в эстонском коллективе. В целевую группу командируемых работников будут входить работники сферы образования, педагоги детских садов и школ, работники социальной сферы и сферы внутренней безопасности. С целью прохождения языковой практики отправляться в командировку смогут те люди, которые владеют эстонским языком достаточно хорошо для того, чтобы справляться с работой в эстоноязычной организации.
Для навыка свободного общения — языковые кафе и клубы
В следующем году Фонд интеграции планирует продолжить организовывать популярные мероприятия, способствующие изучению языка, – кафе эстонского языка и клубы изучения эстонского языка и культуры. По словам представителей фонда, языковое кафе будет оказывать поддержку в изучении и практике эстонского языка до начала прохождения курса или в период закрепления знаний, когда человек ждет начала следующего курса. В языковом кафе учащийся сможет пополнять знания в пределах 20 разных тем, а также приобретет частичные навыки для самостоятельного прохождения электронных обучающих курсов Keeleklikk и Keeletee. В языковом кафе учащийся сможет учиться и общаться с товарищами на повседневные темы в непринужденной обстановке под руководством преподавателя. Участвовать в языковом кафе смогут учащиеся, достигшие уровня владения языком как минимум A2.
Клуб изучения эстонского языка и культуры будет поддерживать навыки свободного общения на эстонском языке и изучения языка. Раз в месяц встречи клуба будут дополняться различными мероприятиями, знакомящими с эстонской культурой, например, учебными экскурсиями и мастер-классами в музеях, на выставках в разных городах. Стать членами клуба смогут учащиеся, прошедшие курс эстонского языка уровня как минимум B1. На разговорные курсы эстонского языка уровней A1, A2 и B1 (B1.1, B1.2) можно зарегистрироваться в среде самообслуживания Фонда интеграции. При комплектации групп по изучению языка учебные места предоставляются в первую очередь тем, кто успешно прошел предыдущее обучение, то есть тем, кто продолжает учиться, а затем в порядке общей очереди людям, прошедшим консультирование. При наличии свободных учебных мест зарегистрироваться самостоятельно можно в среде самообслуживания Фонда интеграции. Оптимальную форму обучения (кафе, курс, клуб, специальный курс, образовательная программа или другие варианты, способствующие изучению языка) поможет выбрать консультант. Консультанты анализируют потребности в изучении языка и имеющийся опыт каждого человека и предлагают ему подходящее решение для обучения.
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