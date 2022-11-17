Возможности бесплатно изучать эстонский больше не будет?

„Если бесплатные курсы закроют, это будет катастрофа“

Тревогу подняли слушатели курсов эстонского языка различных уровней подготовки. В новом году обучающиеся планировали продолжить совершенствовать свой уровень знания государственного языка, но неутешительные ответы преподавателей вселили сомнения.

„Мы хотели всей нашей группой к нашему нынешнему педагогу продолжить и пойти изучать эстонский на уровень А2, — рассказывает Татьяна. — Стали уже сейчас спрашивать, как это возможно, но наш учитель только пожала плечами. Она получила письмо о том, что финансирования нет, поэтому в начале года продолжить изучать язык возможности, судя по всему, не будет. Нужно следить за расписанием — есть большой шанс, что откроют опять бесплатное обучение только осенью“.

Похожие сообщения стали поступить и в других группах. Глеб сейчас заканчивает изучение языка на уровне А1. Молодой человек решил не откладывать вопрос и пойти учиться на А2, а в дальнейшем сдать и уровень В1. „Для работы мне нужен эстонский, поэтому спешу освоить его как можно быстрее. Но если бесплатные курсы закроют, это будет катастрофа, — уверяет Глеб. — Языковую школу или репетитора я позволить себе не могу, это очень дорого. Сейчас даже узнавал — одно занятие от 25 евро. Увы, моя зарплата не может покрыть такие расходы“.

Глеб пытался выучить язык самостоятельно, но, по словам мужчины, это достаточно сложно. „Во-первых, когда идет обучение в группе, мы общаемся, пытаемся говорить. Во-вторых, важна обратная связь от педагога“, — перечисляет мужчина.

Сведения о возможном закрытии бесплатных курсов стали распространяться среди обучающихся в адаптационной программе Settle in Estonia. RusDelfi отправил запрос, чтобы узнать достоверность данной информации.

Курсы все же будут

По словам советника по коммуникациям Департамента коммуникаций и международного сотрудничества Министерства культуры Лийзы Йоханны Лукк, информация о закрытии бесплатных языковых курсов не соответствует действительности.