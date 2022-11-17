Возможности бесплатно изучать эстонский больше не будет?
Посещающие курсы по изучению эстонского языка стали получать от преподавателей неутешительные сообщения, что со следующего года возможность учить бесплатно государственный язык резко сокращается. По словам преподавателей, финансирования на изучение эстонского больше нет. RusDelfi попытался разобраться в ситуации.
„Если бесплатные курсы закроют, это будет катастрофа“
Тревогу подняли слушатели курсов эстонского языка различных уровней подготовки. В новом году обучающиеся планировали продолжить совершенствовать свой уровень знания государственного языка, но неутешительные ответы преподавателей вселили сомнения.
„Мы хотели всей нашей группой к нашему нынешнему педагогу продолжить и пойти изучать эстонский на уровень А2, — рассказывает Татьяна. — Стали уже сейчас спрашивать, как это возможно, но наш учитель только пожала плечами. Она получила письмо о том, что финансирования нет, поэтому в начале года продолжить изучать язык возможности, судя по всему, не будет. Нужно следить за расписанием — есть большой шанс, что откроют опять бесплатное обучение только осенью“.
Похожие сообщения стали поступить и в других группах. Глеб сейчас заканчивает изучение языка на уровне А1. Молодой человек решил не откладывать вопрос и пойти учиться на А2, а в дальнейшем сдать и уровень В1. „Для работы мне нужен эстонский, поэтому спешу освоить его как можно быстрее. Но если бесплатные курсы закроют, это будет катастрофа, — уверяет Глеб. — Языковую школу или репетитора я позволить себе не могу, это очень дорого. Сейчас даже узнавал — одно занятие от 25 евро. Увы, моя зарплата не может покрыть такие расходы“.
Глеб пытался выучить язык самостоятельно, но, по словам мужчины, это достаточно сложно. „Во-первых, когда идет обучение в группе, мы общаемся, пытаемся говорить. Во-вторых, важна обратная связь от педагога“, — перечисляет мужчина.
Сведения о возможном закрытии бесплатных курсов стали распространяться среди обучающихся в адаптационной программе Settle in Estonia. RusDelfi отправил запрос, чтобы узнать достоверность данной информации.
Курсы все же будут
По словам советника по коммуникациям Департамента коммуникаций и международного сотрудничества Министерства культуры Лийзы Йоханны Лукк, информация о закрытии бесплатных языковых курсов не соответствует действительности.
„В 2023 году по-прежнему будут предлагаться бесплатные курсы эстонского языка, в том числе продолжение бесплатных курсов в домах эстонского языка Фонда интеграции. Продолжается программа, в рамках которой желающие подать заявление на получение эстонского гражданства бесплатно изучают эстонский язык. Курсы эстонского языка на уровне А1 организуются отдельно для получателей временной защиты. Также будут продолжаться бесплатные курсы эстонского языка для других новых иммигрантов, финансируемые Европейским социальным фондом“.
В следующем году Фонд интеграции планирует организовать бесплатные курсы эстонского языка в прежнем объеме, а это около 2500 учебных мест, отмечает руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев. „Помимо этого продолжатся языковые курсы для тех, кто планирует ходатайствовать о гражданстве Эстонии, это около 600-700 учебных мест. Со второго полугодия вновь начнутся курсы эстонского языка для граждан третьих стран и для людей с неопределенным гражданством, количество учебных мест уточняется. Отдельно будут предлагаться и курсы в рамках программы адаптации, как для украинских беженцев, получивших временную защиту, так и для прибывающих в Эстонию иностранцев. Помимо курсов мы по-прежнему будем дополнительно предлагать и различные занятия по языковой практике: еженедельно в домах эстонского языка будут как и раньше проходить бесплатные мероприятия для практики языка, со второго полугодия возобновятся языковые кафе и клубы по всей Эстонии“.
Всем желающим пройти в новом году языковое обучение Фонд интеграции советует обратиться в бесплатную консультацию, где можно подробнее узнать о возможностях учебы и практики. „Также советуем зарегистрироваться в нашей системе самообслуживания, посредством которой мы информируем о возможностях языкового обучения, предлагаем конкретные курсы и занятия. В системе самообслуживания каждый может сам искать подходящие курсы и мероприятия, регистрироваться на них, получать оповещения и напоминания о предстоящих мероприятиях“, — отметил Дмитрий Московцев.