Глава Фонда интеграции рассказал, как собираются решать проблему нехватки мест на курсах эстонского языка
Глава Фонда интеграции Дмитрий Московцев в эфире Радио 4 рассказал, какие есть планы по решению проблем с нехваткой мест на курсах по эстонскому языку, что является приоритетом для Фонда интеграции на ближайшие годы, и как поспособствовать изучению эстонского языка в Ида-Вирумаа.
Глава Фонда интеграции Дмитрий Московцев в эфире Радио 4 сообщил, что приоритетом Фонда на ближайшие годы является системная работа с эстоноязычной аудиторией. „Привлекать добровольцев в разные форматы и разную деятельность, создавать контакты, - рассказал он о планах фонда. - Мы хотим расширять форматы, которые работают уже сегодня. Привлечение добровольцев - это очень большая тема на следующие несколько лет, которой мы будем все больше и больше заниматься. А также разработка новых форматов, в рамках которых люди соприкасаются. Это или встречи, или создание пространства, мероприятия, деятельность, куда люди приходят и взаимодействуют“.
Одним из таких проектов является программа, в которой человек с родным эстонским языком становится ментором для человека, который этот язык только изучает.
На вопрос, насколько активны и готовы участвовать в менторских программах эстоноязычные люди, Дмитрий Московцев сообщил, что число желающих с каждым годом растет.
“Если в прошлом году было 340 менторов, то теперь почти в два раза больше, - рассказал он. - Я думаю, что и 5 тысяч таких добровольцев, и 10 тысяч в перспективе нельзя назвать невыполнимой целью. Просто мы должны начать системно работать, говорить в эстоноязычной среде, что интеграция - это двухсторонний процесс“.
К сожалению, отметил он, сегодня нет возможности всем желающим предоставить курсы эстонского языка.
„Это нехватка учителей, это нехватка финансирования и другие вопросы, - перечислил он причины возникновения такой ситуации. - Но у нас вокруг много людей, которые могли бы помогать общаться, практиковать и изучать эстонский язык. Если мы эту идею донесем в эстоноязычное пространство, то мы сможем говорить о большом количестве людей, которые готовы это делать“.
В Ида-Вирумаа, в котором особенно остро стоит проблема интеграции, также организуют подобные проекты.
В ответ на вопрос о том, что сделать, чтобы Ида-Вирумаа был целиком интегрирован, Дмитрий Московцев выделил несколько важных аспектов.
“Первый аспект: как мы можем организовать такую деятельность, где люди соприкасаются, знакомятся? - обозначил он проблему. - У нас есть программа, которая готовится - она направлена на работников публичной сферы, в том числе на учителей, которые сейчас изучают эстонский язык. Эта программа рабочей командировки, где мы предоставляем возможность, например, учителю из Нарвы, несколько недель поработать в той же должности где-нибудь на Хийумаа, или Сааремаа, или где угодно. Через такие программы, когда месяц находишься там, знакомишься с коллективом, знакомишься с людьми, и через такую деятельность создаются контакты“.
Во-вторых, по его словам, необходимо больше и больше рекламировать Ида-Вирумаа для остальной Эстонии. „Через какие-то мероприятия, через туризм, через рабочие места и карьеру. Чтобы туда приезжали люди из Вильянди или Выру“, - перечислил он возможности популяризации региона.
Он рассказывает, что уже сейчас в ида-вируские гимназии удалось набрать какое-то количество учителей из других регионов. „Через такую деятельность мы должны со временем эту ситуацию улучшать и улучшать“, - считает глава Фонда интеграции.
Насколько популярны программы, которые организует Фонд интеграции в Ида-Вирумаа?
Дмитрий рассказал, что спрос есть, и места и заканчиваются быстро. „Это показывает, что в этом есть необходимость, поэтому мы этим занимаемся“, - добавляет он.
“Я вижу, что если нам сложно в короткое время обучить много новых учителей, то привлечение добровольцев-эстонцев - это один из методов, как мы можем увеличить объемы предоставляемой деятельности“, - уверен он.
Также Дмитрий убежден, что помимо курсов есть и другие варианты предоставления возможности практики в изучении языка.
„Другое направление, в котором мы будем работать в следующие несколько лет, это дигитальные решения - например, через приложения.“ - поделился он. - Есть хороший сайт Keeleklikk, keeletee, где можно в интернете самостоятельно изучать эстонский язык до уровня В1, его очень хвалят. Сейчас Министерство образования и науки будет его обновлять и дальше развивать“.
„Одна из идей, которую мы сейчас анализируем и хотим сделать какие-то пилотные проекты - это какой-то промежуточный вариант между курсом и приложением. То есть эдакий средний вариант, когда у тебя есть дигитальное решение и менторство, когда можно поговорить, обсудить и даже встретиться с такими же людьми, которые так же в приложении или через интернет изучают эстонский язык. Так мы собираемся решать вопрос нехватки учебных мест“.
Слушайте выпуск полностью здесь.