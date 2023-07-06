Глава Фонда интеграции рассказал, как собираются решать проблему нехватки мест на курсах эстонского языка

Глава Фонда интеграции Дмитрий Московцев в эфире Радио 4 сообщил, что приоритетом Фонда на ближайшие годы является системная работа с эстоноязычной аудиторией. „Привлекать добровольцев в разные форматы и разную деятельность, создавать контакты, - рассказал он о планах фонда. - Мы хотим расширять форматы, которые работают уже сегодня. Привлечение добровольцев - это очень большая тема на следующие несколько лет, которой мы будем все больше и больше заниматься. А также разработка новых форматов, в рамках которых люди соприкасаются. Это или встречи, или создание пространства, мероприятия, деятельность, куда люди приходят и взаимодействуют“.



Одним из таких проектов является программа, в которой человек с родным эстонским языком становится ментором для человека, который этот язык только изучает.



На вопрос, насколько активны и готовы участвовать в менторских программах эстоноязычные люди, Дмитрий Московцев сообщил, что число желающих с каждым годом растет.



“Если в прошлом году было 340 менторов, то теперь почти в два раза больше, - рассказал он. - Я думаю, что и 5 тысяч таких добровольцев, и 10 тысяч в перспективе нельзя назвать невыполнимой целью. Просто мы должны начать системно работать, говорить в эстоноязычной среде, что интеграция - это двухсторонний процесс“.



К сожалению, отметил он, сегодня нет возможности всем желающим предоставить курсы эстонского языка.

„Это нехватка учителей, это нехватка финансирования и другие вопросы, - перечислил он причины возникновения такой ситуации. - Но у нас вокруг много людей, которые могли бы помогать общаться, практиковать и изучать эстонский язык. Если мы эту идею донесем в эстоноязычное пространство, то мы сможем говорить о большом количестве людей, которые готовы это делать“.



В Ида-Вирумаа, в котором особенно остро стоит проблема интеграции, также организуют подобные проекты.