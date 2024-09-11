Читатели RusDelfi делятся страхами в связи с реформой образования: „Ребенок не поймет ни слова на уроке, и придется дома изучать с нуля, переводя на русский язык“

„Больше всего пугает, что у детей нет живого общения. Многие дети могут понимать язык довольно хорошо, но сформулировать фразу и сказать ее им не по силам или вызывает большую трудность. То есть они могут понять предмет, но ответить на вопросы не могут, так как нет навыков общения“.

Таллинн, ребенок в 1 классе

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„Не знает эстонского. От слова совсем. В школе, я считаю, учат детей плохо“.

Кохтла-Ярве, ребенок в 4 классе

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„Отсутствие проработанных программ, отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие опыта работы с детьми, говорящими на другом языке. Нежелание слышать родителей и отсутствие поддержки. Игнорирование факта нехватки учителей и замена опытных педагогов на неквалифицированные кадры“.

Таллинн, дети в 1 и 11 классах

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„Ничто не пугает. Давно надо было начинать, целое поколение пропустили“.

Валерий, 68 лет. Нарва. Внуки в 5 и 7 классах

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„То, что ребенок не поймет ни слова на уроке, и придется материал абсолютно всех уроков снова открывать дома и изучать с нуля, переводя на русский язык. Когда жить — непонятно“.

Алекс, 37 лет, Таллинн, 3 детей

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„Абсолютно ничего не пугает. Мой ребенок учился на английской, на греческом, на испанском и на португальском языках, так как мы часто переезжаем. Сейчас он учится на эстонском, учит английский и французский. Какая разница вообще, на каком языке учиться?“

Таллинн, ребенок в 5 классе

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„Меня это не пугает, а вызывает грусть. У эстонцев и русских разный менталитет. Нормальным обучение для всех русских на эстонском станет только тогда, когда советское наследие станет далеким воспоминанием“.

Маргарита, 80 лет, Таллинн, дети и внуки уже взрослые

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