Читатели RusDelfi делятся страхами в связи с реформой образования: „Ребенок не поймет ни слова на уроке, и придется дома изучать с нуля, переводя на русский язык“
RusDelfi запустил специальный проект „10 страхов перехода“, где вместе со специалистами мы пытаемся бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения. Отсутствие словарного запаса, плохое обучение эстонскому в школе, длительность адаптации — наши читатели делятся своими опасениям по поводу реформы и отвечают на вопрос: „Что вас больше всего пугает в переходе на эстонский язык обучения?“. Публикуем часть комментариев читателей.
„Больше всего пугает, что у детей нет живого общения. Многие дети могут понимать язык довольно хорошо, но сформулировать фразу и сказать ее им не по силам или вызывает большую трудность. То есть они могут понять предмет, но ответить на вопросы не могут, так как нет навыков общения“.
Таллинн, ребенок в 1 классе
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„Не знает эстонского. От слова совсем. В школе, я считаю, учат детей плохо“.
Кохтла-Ярве, ребенок в 4 классе
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„Отсутствие проработанных программ, отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие опыта работы с детьми, говорящими на другом языке. Нежелание слышать родителей и отсутствие поддержки. Игнорирование факта нехватки учителей и замена опытных педагогов на неквалифицированные кадры“.
Таллинн, дети в 1 и 11 классах
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„Ничто не пугает. Давно надо было начинать, целое поколение пропустили“.
Валерий, 68 лет. Нарва. Внуки в 5 и 7 классах
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„То, что ребенок не поймет ни слова на уроке, и придется материал абсолютно всех уроков снова открывать дома и изучать с нуля, переводя на русский язык. Когда жить — непонятно“.
Алекс, 37 лет, Таллинн, 3 детей
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„Абсолютно ничего не пугает. Мой ребенок учился на английской, на греческом, на испанском и на португальском языках, так как мы часто переезжаем. Сейчас он учится на эстонском, учит английский и французский. Какая разница вообще, на каком языке учиться?“
Таллинн, ребенок в 5 классе
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„Меня это не пугает, а вызывает грусть. У эстонцев и русских разный менталитет. Нормальным обучение для всех русских на эстонском станет только тогда, когда советское наследие станет далеким воспоминанием“.
Маргарита, 80 лет, Таллинн, дети и внуки уже взрослые
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„В нашем случае — это уже жизненный опыт. Дочь училась в классе с погружением. Переход на эстонский в детском саду — настоящее уничтожение национальной идентичности. Нам еще повезло ходить в русский детский сад. В школе — в угоду языку страдают знания. Это значит большие затраты энергии и времени на изучение предмета. Учебники не выдерживают никакой критики. Тексты на эстонском очень сложные, не только для русскоговорящих детей. Они порой не соответствуют возрасту и уровню знаний в данном классе. Например, в четвертом классе на уроке эстонского языка изучали текст формата А4, где упоминались географические названия и исторические события, о которых дети не могли знать. Ни географии ни истории они еще не изучали. Плюс сложная конструкция предложений. Непонятно, с какой целью нашим детям пишут такие тексты. Наши страхи сегодня, в 10 классе — химия и физика на эстонском языке. А еще при всем при этом страдает русский язык. Он корявый, скудный, примитивный, как неродной. А читать побольше книг на русском — на это просто не остается ни времени, ни сил“.
Оксана, Таллинн, ребенок в 10 классе
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„Пугает закрытость эстонцев. И даже спустя 30 с лишним лет после восстановления независимости люди живут обидами за прошлое и предрассудками в отношении русских и передают это своим детям. Все это вместе дает эффект, отталкивающий русскоязычных эстонцев от сближения с эстонцами“.
Максим, Таллинн
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„Меня пугает то, что нет педагогов. Это проблема была и до перехода, а сейчас усугубилась еще больше. К сожалению, нет достойных специалистов. А дети очень легко адаптируются, главное, чтобы доброжелательность и профессионализм был у педагога“.
Ирина, Таллинн, ребенок в 12 классе
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„Меня пугает длительность адаптации детей при переходе и то, что прогресс адаптации настолько индивидуален, что у некоторых пойдет регресс из-за тех, кто более медлителен. Адаптация может занять несколько лет, а для кого-то — и несколько месяцев. Для моих детей ни русский, ни эстонский языки не родные, ходили в русский сад 2 и 4 года (с 3,5 лет и 5,5 лет), чтобы выучить русский. Один ребенок первые полтора года отказывался говорить вообще, то есть полный отказ и замыкание, что, как оказалось, очень частое явление, а второй начал говорить предложениями за два месяца. Получается, что либо эти потенциально несколько лет мой ребенок не будет иметь возможность выразить свое мнение или идею и в то же время не сможет ничего нормально понять самостоятельно. Либо будет все понимать, но при этом учиться в классе с детьми, которые ничего не понимают“.
Марина, Таллинн, дети учатся в 1 и 3 классах
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„Дети получат ограниченные знания. Их кругозор будет невелик. Слабое образование с искаженным фактами. Дети не будут знать на высшем уровне ни эстонского, ни русского языка. Дискриминация русскоязычных детей. Нервозность обстановки“.
Таллинн, дети 1 и 4 классы
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„Отсутствие словарного запаса“.
Ирина, Нарва, ребенок в 4 классе
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„Что русские дети не будут знать ни русскую культуру, ни эстонскую в целом, а также свою идентичность. Русские дети должны получать образование на своем родном языке и учить эстонский язык и эстонскую культуру“.
Нарва, ребенок учится в 7 классе
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„Меня больше всего пугает, что учить детей приходят не учителя, а люди, говорящие по-эстонски. Преподавать иностранный язык (это не родной язык для русских детей) должны прежде всего учителя, а не помощники ветеринаров, косметологи или стюардессы“.
Ирина, 60 лет, Таллинн, внуки в 5 и 7 классах
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„Больше всего пугает то, что наш ребенок не хочет общаться с детьми эстонцами. У нас, родителей, есть небольшой круг общения, а ребенок отказывается“.
Надежда, Таллинн, ребенок в 7 классе
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