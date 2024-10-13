Читатели RusDelfi делятся страхами в связи с реформой: „Пугает, что и до этого дети языка не знали, хотя эстонский был по 4 урока в неделю“
RusDelfi запустил специальный проект „10 страхов перехода“, где вместе со специалистами мы пытаемся бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения. Наши читатели делятся своими опасениям по поводу реформы и отвечают на вопрос: „Что вас больше всего пугает в переходе на эстонский язык обучения?“ Сегодня публикуем продолжение.
„Давно нужно было сделать переход. Очень хорошо помню, как самой после русской школы было тяжело в университете на первом курсе, когда приходилось со словарем над каждым словом сидеть. У детей сейчас этот сложный период придется на школьные годы, начальные классы, зато потом будет легче, и без страха будут поступать в университеты!“
Ольга, дети учатся в 7-м и подготовительном классах, Таллинн
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„Ребенок учится четвертую неделю по новой реформе. Результаты на данный момент: стресс, повышенная утомляемость, нервный тик, изгрызены ногти, кончики ручек, карандашей. У ребенка нет сил на кружки, из четырех занятий кружков в неделю ребенок половину занятий пропускает, очень устает в школе. Не может сосредоточиться дома на выполнении домашних заданий. Не понимает задания либо понимает неправильно. Учителя в школе меняются, несколько эстоноговорящих педагогов уже ушли, не справились. Другие учителя признаются, что испытывают большой стресс: во второй половине учебного дня дети перестают воспринимать информацию на эстонском языке. Учебники не адаптированы под реформу, дети занимаются по учебникам детей эстонской школы. Это ненормально! У детей три уровневых работы. Чтобы через три года проверить, что детей при этой реформе ничему не научили при таком подходе министерства?
Я как родитель в ужасе, хотя до этого была настроена более положительно. Это большая ошибка обречена на провал ценой нарушения психики у детей, родителей и учителей. Знаний не будет на должном возрасту уровне. Будут неврозы, психозы, репетиторы и скандалы в семьях“.
Елена, ребенок в 4-м классе, Нарва
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„Из-за перегруженности у ребенка не останется времени на занятия по интересам и спорт. А у родителей из-за трат на репетиторов не останется денег на занятия по интересам“.
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„При переходе на эстонский язык обучения дети должны иметь элементарно запас слов, которыми они могут пользоваться и знают перевод. Как ребенку, не зная перевода слов, их учить? Задания на эстонском ребенку просто невозможно понять. Учебники сформированы для уже имеющих словарный запас детей, живущих в эстоноязычной среде“.
Таллинн, ребенок в 3-м классе
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„Да никаких страхов нет, у нас проблемы с языком отсутствуют“.
Елена, 65 лет, дети учатся в школе и гимназии, Тарту
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„Пугает то, что и до этого дети языка не знали, хотя уроки эстонского языка по 4 урока в неделю. А при таком подходе поколение окажется на обочине жизни. Большие вопросы к людям из министерства образования. Почему никто не контролировал учителей эстонского языка? Как так получается, что за 9 лет изучения языка на выходе из девятого класса — нулевое знание? Как учили детей языку?“
Таллинн, дети в 3-м, 8-м и 11-м классах
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„Больше всего пугает непрофессиональный подход к реформе образования. Обычно сначала всё подготавливают, а потом проводят реформы. У нас же всё делается в процессе. Нет ни учителей, ни учебников, ни толковой системы обучения эстонскому языку. Всё это ужасно! Детей жалко и их родителей тоже!“
Натали 67 лет, внуки во 2-м, 3-м и 5-м классах, Таллинн
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„Страх того, что дети не получат качественных знаний, не поймут материал и знаний не будет, образованности не будет. Так как учителей набирают чуть ли не с улицы, без образования педагога, молодых, после 12-го класса — лишь бы на эстонском говорил. В итоге дети закончат школу на плохие оценки, не поступят, куда хотелось бы, и в результате не будет достойной работы.
На учебу уходит теперь больше времени. На отдых времени не остается. Идет перенапряжение, и так уже нервная система страдает, болит голова, сильная усталость, нервозность и нежелание ходить в школу. Это ведет все к стрессу и болезням. Иммунитет слабеет“.
Нина, дети учатся в 5-м и 9-м классах, Таллинн
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„Если нет базы эстонского языка, то идет потеря знаний предмета. Учиться даже на родном языке трудно, а на неродном— в сто раз труднее! И это должны понимать взрослые, которые внедряют эстонский язык в школы и классы, в которых нет полноценных знаний языка“.
Галина, ребенок учится в 11-м классе
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„То, что русские дети, которые действительно хотят учиться и узнавать новое, должны прорываться через дополнительную трудность в виде перевода каждого предложения и слова учителя.
Полный переход всех школ и садов на эстонский — травма для тех, кто попал под это в самом начале. Когда „Школа Александра Пушкина“ еще называлась „Тартуский русский лицей“, в ней был лишь урок эстонского, к которому относились несерьезно, а потом резко поменяли язык многих предметов на эстонский. Некоторые дети, например как я, полностью саботировали такие уроки и игнорировали учителя, потому что его слова мне ничего не говорят — они на эстонском. Из-за этого начались проблемы в учебе, ухудшение психического состояние и итоговые проблемы с окончанием 9-го класса. Сейчас, спустя 5 лет работы, полгода курсов эстонского на B1 и второй год в Voco (приложение для преобразования речи в текст с профессиональной точностью, - прим. редакции) мне все равно сложно принимать информацию, потому что ее приходится переводить, а на контрольных, когда и без того мало времени и запрещены телефоны с переводчиками, приходится тратить время на формулировку перевода, пока остальные двадцать человек уже сдают свои работы. Для русских учеников просто закрыли доступ к возможности учиться и узнавать новое без дополнительных проблем. Крик души. Через год у меня экзамен и, несмотря на то, что я прилагаю больше усилий, чем весь мой класс, все равно не уверена, что сдам“.
Светлана, 22 года, 11-й класс, Тарту
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„Моя внучка не общается на эстонском. Не с кем. Словарный запас маленький“.
Лидия, внучка учится в 7-м классе, Таллинн
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„Дети, которые учатся в 6-9-м классах, не имеют достаточно времени, чтобы выучить язык на уровень В2. Эти дети не находятся в эстоноязычной среде, им негде практиковать язык. В школе они его тоже не практикуют, только слушают учителя и ничего не понимают. Дети будут сильно отставать в развитии по сравнению с эстоноязычными сверстниками, которые получают образование на родном языке“.
Ребенок в 8-м классе, Таллинн
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„Недостаточное понимание предмета, а также отсутствие помощи со стороны учителей. Резкий переход“.
Марина, ребенок учится в 5-м классе, Тарту
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„Пугает непрофессионализм педагогов. Преподают люди, просто выучившие язык, не учителя. И они не понимают, как и чему учить. Даже если такие случайные люди пройдут переобучение — это преступление по отношению к детям. Язык нужно учить на уроке эстонского языка, хоть 20 часов в неделю, а не вместо основных уроков. У детей нет знаний сейчас, нет интереса, появились плохие оценки.
Зачем все так? Сначала сделало правительство такую ошибку и только теперь думают, как все исправить.
Вы даже не можете представить, что творится на уроках! Даже тетради по математике нет у ребенка в 6-м классе, учитель сказал: „не надо“. А экзамен в 9-м классе как сдавать будут? Про другие предметы вообще молчу. Жаловаться в школу я не пойду, потому что это сказывается на отношении к детям. Сразу же начинают придираться и делать замечания“.
Элина, дети в 4-м и 6-м классах, Нарва
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„То, что у детей нету достаточного словарного запаса даже на то, чтобы понять, что от них хотят учителя. Не говоря уже о том, чтобы учить дома все самим. Переход должен быть плавный — начиная с детских садов с постепенно увеличением часов эстонского языка“.
Ребенок в 4-м классе, Таллинн
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