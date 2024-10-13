Читатели RusDelfi делятся страхами в связи с реформой: „Пугает, что и до этого дети языка не знали, хотя эстонский был по 4 урока в неделю“

Полный переход всех школ и садов на эстонский — травма для тех, кто попал под это в самом начале. Когда „Школа Александра Пушкина“ еще называлась „Тартуский русский лицей“, в ней был лишь урок эстонского, к которому относились несерьезно, а потом резко поменяли язык многих предметов на эстонский. Некоторые дети, например как я, полностью саботировали такие уроки и игнорировали учителя, потому что его слова мне ничего не говорят — они на эстонском. Из-за этого начались проблемы в учебе, ухудшение психического состояние и итоговые проблемы с окончанием 9-го класса. Сейчас, спустя 5 лет работы, полгода курсов эстонского на B1 и второй год в Voco (приложение для преобразования речи в текст с профессиональной точностью, - прим. редакции) мне все равно сложно принимать информацию, потому что ее приходится переводить, а на контрольных, когда и без того мало времени и запрещены телефоны с переводчиками, приходится тратить время на формулировку перевода, пока остальные двадцать человек уже сдают свои работы. Для русских учеников просто закрыли доступ к возможности учиться и узнавать новое без дополнительных проблем. Крик души. Через год у меня экзамен и, несмотря на то, что я прилагаю больше усилий, чем весь мой класс, все равно не уверена, что сдам“.