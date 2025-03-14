Шаг к осознанному потреблению: в Ласнамяэ заложен краеугольный камень Центра циркулярной экономики(1)
Сегодня в Ласнамяэ будет заложен краеугольный камень Центра циркулярной экономики, где горожане смогут удобно сортировать отходы, ремонтировать вещи и давать им вторую жизнь. Новый центр станет важным шагом в переходе города к эффективному управлению ресурсами, сокращению отходов и развитию устойчивых экологических привычек. Его открытие запланировано на 2026 год.
Создание центра является частью масштабной стратегии Таллинна по формированию экологичной городской среды и развитию устойчивых привычек у горожан. Это не просто новый инфраструктурный объект, а важное дополнение к городской среде Ласнамяэ, которое привнесет новые общественные услуги, расширит возможности района и повысит качество жизни.
По словам мэра Евгения Осиновского, Таллинн стремится к тому, чтобы экологичный образ жизни стал естественной частью повседневности. „Создавая центры циркулярной экономики, мы ускоряем движение в этом направлении. Благодаря им горожане получают удобные возможности для того, чтобы сортировать отходы, ремонтировать вещи или направлять их в повторное использование. Новый комплекс в Ласнамяэ – это не просто пункт приема отходов, а полноценное городское пространство, которое улучшит качество жизни в районе и поддержит курс Таллинна на экологическое развитие“.
Вице-мэр Маргот Роозе подчеркнула, что строительство Ласнамяэского комплекса является важной вехой в развитии устойчивой городской среды Таллинна. „Новый центр упростит для горожан экологически осознанный выбор, сделав его более доступным и удобным. Одновременно он будет способствовать развитию циркулярных бизнес-моделей и укреплению этого сектора. Центр объединит местное сообщество и инновационные предприятия, вызовет интерес у зарубежных партнеров и станет уникальной платформой для сотрудничества, поддерживающей устойчивое развитие всего региона“, – добавила она.
Здание центра станет образцом продуманного и экологичного строительства. Его фасад будет выполнен из переработанной древесины, а в интерьере найдут применение вторичные материалы – например, полки из восстановленного дерева и светильники, изготовленные из старых шин. На крыше разместится небольшая солнечная электростанция, а травяное покрытие на ней поможет снизить эффект „городских островов тепла“. Водоснабжение здания и полив прилегающей территории будут осуществляться за счет сбора дождевой воды. Интеллектуальная система управления автоматически регулирует освещение и энергопотребление в зависимости от использования помещений.
Ласнамяэский центр циркулярной экономики предложит жителям удобные решения для раздельного сбора отходов. Здесь появятся помещения, куда люди смогут приносить свои исправные, но ненужные вещи, которые будут направлены на повторное использование, будут работать ремонтные мастерские, в которых под руководством мастеров посетители смогут починить сломанные предметы. Также в центре откроются учебные классы для лекций, практических мастер-классов и конференций на тему экологии и принципов циркулярной экономики.
„Мы переняли ценный опыт у коллег из Норвегии, Швеции и Финляндии, а также работали в тесном сотрудничестве с архитектором, чтобы создать здание, которое сочетает функциональность с архитектурным совершенством. Как специалист по охране ландшафтов, я особенно горжусь тем, что за зданием на месте заросшего участка появится общественный парк, обустроенный с минимальным вмешательством в природную среду. Мы постарались максимально сохранить естественный ландшафт, чтобы создать гармоничное пространство для отдыха“, – отметил руководитель Таллиннского центра циркулярной экономики Рейн Калле.
Согласно Программе управления отходами Таллинна на 2022–2026 годы, в каждом районе города будут созданы современные центры циркулярной экономики. Ласнамяэ станет вторым районом, где появится такой комплекс, совмещающий традиционную станцию переработки с сервисами устойчивого потребления. Как крупнейший район столицы с населением около 120 000 человек, он получит удобную инфраструктуру для экологичных решений, способствующих более рациональному использованию ресурсов.
Архитектором Центра циркулярной экономики в Ласнамяэ является Урмо Метс из архитектурного бюро Kolm Koma, проект разработан RTG Projektibüroo AS. Строительство нового центра осуществляет OÜ Fund Ehitus, общая стоимость проекта составляет около 7,9 миллиона евро.
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