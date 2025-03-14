Шаг к осознанному потреблению: в Ласнамяэ заложен краеугольный камень Центра циркулярной экономики

Создание центра является частью масштабной стратегии Таллинна по формированию экологичной городской среды и развитию устойчивых привычек у горожан. Это не просто новый инфраструктурный объект, а важное дополнение к городской среде Ласнамяэ, которое привнесет новые общественные услуги, расширит возможности района и повысит качество жизни.

По словам мэра Евгения Осиновского, Таллинн стремится к тому, чтобы экологичный образ жизни стал естественной частью повседневности. „Создавая центры циркулярной экономики, мы ускоряем движение в этом направлении. Благодаря им горожане получают удобные возможности для того, чтобы сортировать отходы, ремонтировать вещи или направлять их в повторное использование. Новый комплекс в Ласнамяэ – это не просто пункт приема отходов, а полноценное городское пространство, которое улучшит качество жизни в районе и поддержит курс Таллинна на экологическое развитие“.

Вице-мэр Маргот Роозе подчеркнула, что строительство Ласнамяэского комплекса является важной вехой в развитии устойчивой городской среды Таллинна. „Новый центр упростит для горожан экологически осознанный выбор, сделав его более доступным и удобным. Одновременно он будет способствовать развитию циркулярных бизнес-моделей и укреплению этого сектора. Центр объединит местное сообщество и инновационные предприятия, вызовет интерес у зарубежных партнеров и станет уникальной платформой для сотрудничества, поддерживающей устойчивое развитие всего региона“, – добавила она.