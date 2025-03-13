Совет пожилых людей Ласнамяэ приглашает на лекцию о пенсионной грамотности
На первом в этом году открытом собрании совета пожилых людей будут рассмотрены вопросы пенсионной грамотности.
„Пенсионные выплаты и вопросы здравоохранения – это, пожалуй, две основные сферы, представляющие интерес для наших пожилых жителей. Организуемые советом пожилых людей Ласнамяэ открытые собрания – это хорошая возможность встретиться с экспертами и получить профессиональный обзор актуальных проблем. В этот раз у нас будет возможность послушать советника Министерства социальных дел по пенсионной грамотности“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Открытое собрание Совета пожилых людей Ласнамяэ состоится в среду, 26 марта в 13:00 в Социальном центре Ласнамяэ (ул. Киллустику, 16). Советник Министерства социальных дел по пенсионной грамотности Даниэль Уильямс даст обзор пенсионной системы и ответит на вопросы.
Собрание состоится на эстонском языке.
Ранее на открытых собраниях Совета пожилых людей Ласнамяэ поднимались темы здоровья зубов, неожиданных нарушений здоровья, а также предотвращения травм и сердечно-сосудистых заболеваний.