Совет пожилых людей Ласнамяэ приглашает на лекцию о пенсионной грамотности

„Пенсионные выплаты и вопросы здравоохранения – это, пожалуй, две основные сферы, представляющие интерес для наших пожилых жителей. Организуемые советом пожилых людей Ласнамяэ открытые собрания – это хорошая возможность встретиться с экспертами и получить профессиональный обзор актуальных проблем. В этот раз у нас будет возможность послушать советника Министерства социальных дел по пенсионной грамотности“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.