21.02.2025, 11:15
Некоторым таллиннцам сильно мешают громкие объявления в автобусах. Власти вмешались(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Почему это надо объявлять криком рано утром и поздно вечером?“ - удивляется один из жителей столичного Пельгулинна в социальных сетях. Он имел в виду городские автобусы, курсирующие в этом районе. Городские власти в курсе проблемы и громкость звука будет уменьшена.
Упомянутый человек несколько дней назад высказался по этому поводу в группе Facebook, объединяющей жителей микрорайона Пельгулинн. „На выходных хотелось бы поспать, но с утра пораньше перед домом кричат автобусы. Это только недавно началось“. На это замечание отреагировали и другие люди, которые заметили то же самое, причем в различных районах. „У нас окна и дверь на балкон закрыты, но всё-таки слышно, как громко они это говорят“, - сказал один из горожан.
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