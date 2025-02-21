Некоторым таллиннцам сильно мешают громкие объявления в автобусах. Власти вмешались

Упомянутый человек несколько дней назад высказался по этому поводу в группе Facebook, объединяющей жителей микрорайона Пельгулинн. „На выходных хотелось бы поспать, но с утра пораньше перед домом кричат автобусы. Это только недавно началось“. На это замечание отреагировали и другие люди, которые заметили то же самое, причем в различных районах. „У нас окна и дверь на балкон закрыты, но всё-таки слышно, как громко они это говорят“, - сказал один из горожан.