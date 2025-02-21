Новости Эстонии
21.02.2025, 11:15

Некоторым таллиннцам сильно мешают громкие объявления в автобусах. Власти вмешались

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Таллиннский городской автобус
Таллиннский городской автобус
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

„Почему это надо объявлять криком рано утром и поздно вечером?“ - удивляется один из жителей столичного Пельгулинна в социальных сетях. Он имел в виду городские автобусы, курсирующие в этом районе. Городские власти в курсе проблемы и громкость звука будет уменьшена.

Упомянутый человек несколько дней назад высказался по этому поводу в группе Facebook, объединяющей жителей микрорайона Пельгулинн. „На выходных хотелось бы поспать, но с утра пораньше перед домом кричат автобусы. Это только недавно началось“. На это замечание отреагировали и другие люди, которые заметили то же самое, причем в различных районах. „У нас окна и дверь на балкон закрыты, но всё-таки слышно, как громко они это говорят“, - сказал один из горожан.

С порталом Delfi связался читатель, который отметил, что таллиннский общественный транспорт движется совершенно в противоположном направлении относительно публичных и громких планов города по снижению шума. „Было бы гораздо приятнее, если бы звуковой ландшафт таллиннских улиц не напоминал вокзал“, - отметил читатель.

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