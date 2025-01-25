Предупредите пенсионеров: нельзя никому сообщать свои личные данные, мошенники придумывают новые способы обмана

Пенсионерка написала в полицию письмо и рассказала историю, как один мошенник говорил с ней по телефону, имитируя эстонский акцент. Он представился работником пенсионного департамента и начал объяснять, что его коллега ошибся и недосчитал ей 18 евро в месяц. Поскольку это продолжалось 1,5 года, то пенсионный департамент должен вернуть 324 евро. Для этой процедуры он просил женщину назвать ее личный код. Женщина поняла, что ее обманывают и отказалась это сделать, она начала ругать звонившего мужчину, и у того сразу же пропал эстонский акцент. По словам пенсионерки, у мошенника проявился украинский говор.

Новую схему мошенников с использованием заказного письма и просьбой назвать адрес рассказала женщина, написавшая в полицию. „Ко мне на телефон опять был звонок, якобы из Омнивы, они хотели передать лично мне в руки какое-то письмо. Но на этом письме не было моего адреса…….Они утверждали, что отправитель требовал доставку ко мне домой. Якобы был только номер моего телефона, и я должна сообщить свой адрес“. Звонившие мошенники говорили женщине, что не могут сообщить больше никаких подробностей, потому что это секретная информация, и это не входит в их должностные обязанности. Женщина обратила внимание на украинский говор звонившего и бросила трубку.

Обычно, если человек поддается обману и называет адрес, злоумышленники просят сказать и личный код, а затем подтвердить данные через Smart-ID и назвать PIN-коды. Если это сделать, то обманщики получат доступ к личным данным, а следовательно, деньгам.

Полиция призывает в таких случаях сразу же прерывать звонки. „Прекратите разговор без каких-либо оправданий, а если вам снова позвонят с подозрительного номера, не берите трубку и заблокируйте этот номер, - рекомендуют в полиции. - Если позвонивший говорит на другом языке, отвечайте, если можете, только по-эстонски“.