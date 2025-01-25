Предупредите пенсионеров: нельзя никому сообщать свои личные данные, мошенники придумывают новые способы обмана(14)
В полицию продолжают поступать истории бдительных граждан, которых мошенники пытаются обмануть по телефону. Но если молодые люди сразу понимают, что их хотят обмануть, то пожилые жители Эстонии оказываются самыми уязвимыми при таком общении и часто попадаются на уловки телефонных преступников.
Пенсионерка написала в полицию письмо и рассказала историю, как один мошенник говорил с ней по телефону, имитируя эстонский акцент. Он представился работником пенсионного департамента и начал объяснять, что его коллега ошибся и недосчитал ей 18 евро в месяц. Поскольку это продолжалось 1,5 года, то пенсионный департамент должен вернуть 324 евро. Для этой процедуры он просил женщину назвать ее личный код. Женщина поняла, что ее обманывают и отказалась это сделать, она начала ругать звонившего мужчину, и у того сразу же пропал эстонский акцент. По словам пенсионерки, у мошенника проявился украинский говор.
Новую схему мошенников с использованием заказного письма и просьбой назвать адрес рассказала женщина, написавшая в полицию. „Ко мне на телефон опять был звонок, якобы из Омнивы, они хотели передать лично мне в руки какое-то письмо. Но на этом письме не было моего адреса…….Они утверждали, что отправитель требовал доставку ко мне домой. Якобы был только номер моего телефона, и я должна сообщить свой адрес“. Звонившие мошенники говорили женщине, что не могут сообщить больше никаких подробностей, потому что это секретная информация, и это не входит в их должностные обязанности. Женщина обратила внимание на украинский говор звонившего и бросила трубку.
Обычно, если человек поддается обману и называет адрес, злоумышленники просят сказать и личный код, а затем подтвердить данные через Smart-ID и назвать PIN-коды. Если это сделать, то обманщики получат доступ к личным данным, а следовательно, деньгам.
Полиция призывает в таких случаях сразу же прерывать звонки. „Прекратите разговор без каких-либо оправданий, а если вам снова позвонят с подозрительного номера, не берите трубку и заблокируйте этот номер, - рекомендуют в полиции. - Если позвонивший говорит на другом языке, отвечайте, если можете, только по-эстонски“.
Также никогда ни с кем не делитесь своими кодами PIN 1 и PIN 2, напоминают в полиции. Эти коды нельзя никому называть, даже банку, полиции или любому другому госучреждению. Они никогда не запрашивают эти данные. В полиции советуют, что если вдруг мошенникам удалось уговорить вас назвать личные данные, то нужно сразу же обращаться в банк и просить блокировать все операции, потому что телефонные преступники могут оперативно воспользоваться информацией и перевести деньги со счета или оформить кредит.